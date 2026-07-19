13-Year-Old Caught
Sped away from police on an e-scooter at 68 km/h
A 13-year-old sped away from the police at speeds of up to 68 km/h in Freistadt (Upper Austria). However, the officers quickly tracked down the “little rascal.”
On Saturday around 5:25 p.m., a patrol car noticed a young e-scooter rider on St. Peter Street in Freistadt. Upon noticing the police, the rider immediately slammed on the brakes, made a U-turn, and fled at significantly excessive speeds and in a reckless manner.
The fleeing rider, a 13-year-old from the Freistadt district, was eventually tracked down and found at home.
Numerous Reports
During the subsequent inspection of the vehicle, a speed test was conducted. A top speed of 68 km/h was recorded. The teenager and his legal guardians were informed of the numerous charges filed against him.
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