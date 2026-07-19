Damage Repaired
Normal train service to resume tomorrow on the Westbahn
Following the severe damage to the overhead lines and a signal box on the western route, ÖBB plans to complete the repair work by the end of service tonight (Sunday) at 11:59 p.m. Passengers are nevertheless asked to check the exact departure times before traveling.
If everything goes according to plan, train service on the West Line between St. Valentin and Linz Central Station will resume starting tomorrow, Monday, July 20.
The emergency schedule remains in effect today, Sunday
Until then, the emergency schedule remains in effect: Railjet Express (RJX) trains, ICE trains to and from Germany, and night trains are running on schedule. Intercity (IC) trains are running only as far as St. Valentin or Linz Central Station. The Westbahn operates hourly and makes an additional stop in St. Valentin so that ÖBB passengers can transfer. Between St. Valentin and Wels, ÖBB and Westbahn tickets are mutually recognized.
ÖBB asks passengers to check the current schedule before traveling. Despite the emergency schedule, delays may still occur.
ÖBB Pressestelle
For local service, replacement buses continue to operate between St. Valentin and Linz Central Station; these may also be used by long-distance travelers.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.