Normal train service to resume tomorrow on the Westbahn

The emergency schedule remains in effect today, Sunday

Until then, the emergency schedule remains in effect: Railjet Express (RJX) trains, ICE trains to and from Germany, and night trains are running on schedule. Intercity (IC) trains are running only as far as St. Valentin or Linz Central Station. The Westbahn operates hourly and makes an additional stop in St. Valentin so that ÖBB passengers can transfer. Between St. Valentin and Wels, ÖBB and Westbahn tickets are mutually recognized.