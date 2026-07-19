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Damage Repaired

Normal train service to resume tomorrow on the Westbahn

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19.07.2026 14:02
Starting tomorrow, Monday, train service on the Westbahn is expected to return to normal.
Starting tomorrow, Monday, train service on the Westbahn is expected to return to normal.(Bild: ZVG ÖBB)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Following the severe damage to the overhead lines and a signal box on the western route, ÖBB plans to complete the repair work by the end of service tonight (Sunday) at 11:59 p.m. Passengers are nevertheless asked to check the exact departure times before traveling. 

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If everything goes according to plan, train service on the West Line between St. Valentin and Linz Central Station will resume starting tomorrow, Monday, July 20.

The emergency schedule remains in effect today, Sunday
Until then, the emergency schedule remains in effect: Railjet Express (RJX) trains, ICE trains to and from Germany, and night trains are running on schedule. Intercity (IC) trains are running only as far as St. Valentin or Linz Central Station. The Westbahn operates hourly and makes an additional stop in St. Valentin so that ÖBB passengers can transfer. Between St. Valentin and Wels, ÖBB and Westbahn tickets are mutually recognized.

Zitat Icon

ÖBB asks passengers to check the current schedule before traveling. Despite the emergency schedule, delays may still occur.

ÖBB Pressestelle

For local service, replacement buses continue to operate between St. Valentin and Linz Central Station; these may also be used by long-distance travelers.

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