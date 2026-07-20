Warum die unendlichen Weiten heute blau-gelb sind

Heute schweifen viele Gedanken in die unendlichen Weiten. Denn am Weltraumforschungstag gedenkt man der historischen Meilensteine der Raumfahrt. In Niederösterreich wird diese Geschichte mittlerweile aktiv weitergeschrieben.
Denn Raumfahrt ist hier kein Zukunftstraum mehr, sondern bereits ein bedeutender Wirtschaftsmotor. Der Grundstein dafür wurde an der FH Wiener Neustadt gelegt, wo man mittlerweile über jahrzehntelange Erfahrung in der Luft- und Raumfahrtforschung verfügt. Heute ist ein zentraler Baustein dieser Entwicklung das ESA Phi-Lab am Flughafen in Schwechat.
Ideen in den Orbit bringen
„Hier werden in Zusammenarbeit mit der europäischen Weltraumagentur heimische Unternehmer und Forscher dabei unterstützt, innovative Raumfahrttechnologien zur Marktreife zu bringen“, erklärt Michael Moll, der diese erste derartige Einrichtung in Europa leitet. Mehr als 50 hochqualifizierte Arbeitsplätze sind hier in zwei Jahren entstanden. Erweitert wurde dieses Angebt heuer mit der Space Factory. Moll: „Start-ups und Technologiebetriebe erhalten hier Zugang zu modernster Testinfrastruktur, um ihre Ideen in den Orbit zu bringen.“
All diese Bemühungen bringen bereits konkrete Ergebnisse. R-Space entwickelt in Niederösterreich etwa den ersten vollständig in Österreich gefertigten Satelliten, die Firma Empulsion liefert die Antriebssysteme. Und auch das Unternehmen GATE Space wird eine neue Antriebstechnologie in den nächsten Monaten ins All schicken.
Visionen werden wahr
Vor wenigen Jahren waren solche Erfolge noch Visionen. Heute arbeiten in Niederösterreich kluge Köpfe an Technologien für die Raumfahrt von morgen. Da kann man die Gedanken zurecht ein bisschen in die unendlichen Weiten schweifen lassen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.