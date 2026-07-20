Warum die unendlichen Weiten heute blau-gelb sind

Ideen in den Orbit bringen

„Hier werden in Zusammenarbeit mit der europäischen Weltraumagentur heimische Unternehmer und Forscher dabei unterstützt, innovative Raumfahrttechnologien zur Marktreife zu bringen“, erklärt Michael Moll, der diese erste derartige Einrichtung in Europa leitet. Mehr als 50 hochqualifizierte Arbeitsplätze sind hier in zwei Jahren entstanden. Erweitert wurde dieses Angebt heuer mit der Space Factory. Moll: „Start-ups und Technologiebetriebe erhalten hier Zugang zu modernster Testinfrastruktur, um ihre Ideen in den Orbit zu bringen.“