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Weltraumforschungstag

Warum die unendlichen Weiten heute blau-gelb sind

Niederösterreich
20.07.2026 07:30
Technologien aus Niederösterreich kreisen bereits im Orbit.
Technologien aus Niederösterreich kreisen bereits im Orbit.(Bild: Story - stock.adobe.com)
Porträt von Christoph Weisgram
Von Christoph Weisgram

Heute schweifen viele Gedanken in die unendlichen Weiten. Denn am Weltraumforschungstag gedenkt man der historischen Meilensteine der Raumfahrt. In Niederösterreich wird diese Geschichte mittlerweile aktiv weitergeschrieben.

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Denn Raumfahrt ist hier kein Zukunftstraum mehr, sondern bereits ein bedeutender Wirtschaftsmotor. Der Grundstein dafür wurde an der FH Wiener Neustadt gelegt, wo man mittlerweile über jahrzehntelange Erfahrung in der Luft- und Raumfahrtforschung verfügt. Heute ist ein zentraler Baustein dieser Entwicklung das ESA Phi-Lab am Flughafen in Schwechat.

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Ideen in den Orbit bringen
„Hier werden in Zusammenarbeit mit der europäischen Weltraumagentur heimische Unternehmer und Forscher dabei unterstützt, innovative Raumfahrttechnologien zur Marktreife zu bringen“, erklärt Michael Moll, der diese erste derartige Einrichtung in Europa leitet. Mehr als 50 hochqualifizierte Arbeitsplätze sind hier in zwei Jahren entstanden. Erweitert wurde dieses Angebt heuer mit der Space Factory. Moll: „Start-ups und Technologiebetriebe erhalten hier Zugang zu modernster Testinfrastruktur, um ihre Ideen in den Orbit zu bringen.“

Das Team des ESA Phi-Lab Austria mit Leiter Michael Moll (stehend, 5. v. li.)
Das Team des ESA Phi-Lab Austria mit Leiter Michael Moll (stehend, 5. v. li.)(Bild: RobertHarson)

All diese Bemühungen bringen bereits konkrete Ergebnisse. R-Space entwickelt in Niederösterreich etwa den ersten vollständig in Österreich gefertigten Satelliten, die Firma Empulsion liefert die Antriebssysteme. Und auch das Unternehmen GATE Space wird eine neue Antriebstechnologie in den nächsten Monaten ins All schicken.

Visionen werden wahr
Vor wenigen Jahren waren solche Erfolge noch Visionen. Heute arbeiten in Niederösterreich kluge Köpfe an Technologien für die Raumfahrt von morgen. Da kann man die Gedanken zurecht ein bisschen in die unendlichen Weiten schweifen lassen.

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