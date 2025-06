Niederösterreich hebt jetzt ins Weltall ab

„Wir denken Weltraum neu – und wir denken ihn von Niederösterreich aus. Unzählige Visionäre greifen nach den Sternen. Wir arbeiten intensiv daran, dass unsere gemeinsame irdische Heimat ein Hotspot der europäischen Weltraum-Wirtschaft wird. Und damit leisten wir einen Beitrag zur besten Zukunft unserer Kinder.“ Es sind zündende Worte wie kleine Raketen, mit denen Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner die Bühne betritt. Man sieht ihr an: Hier wird nicht nur ein Jahresrückblick gegeben, hier wird Unendlichkeits-Geschichte geschrieben. Die Zahlen sprechen jedenfalls für sich: Es gibt im ESA Phi-Lab in Schwechat bereits fünf geförderte Hightech-Projekte, ein Gesamtvolumen von 2,5 Millionen Euro. Besonders ins Auge springt das Start-up Gate Space. Dessen Satelliten-Triebwerk soll – wie berichtet – 2026 künstliche Erdtrabanten von einer „SpaceX-Rakete“ aus in ihre Umlaufbahnen bugsieren.