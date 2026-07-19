E-Biker streift bei Talfahrt Pkw – schwer gestürzt

Schrecklicher Unfall im Tiroler Unterland: Ein 57-jähriger E-Biker touchierte bei der Talfahrt auf der Kasbachstraße (L7) einen entgegenkommenden Pkw und kam schwer zu Sturz. Der Verletzte musste nach der Erstversorgung ins Krankenhaus eingeliefert werden.
Der Unfall ereignete sich bereits am Samstagnachmittag, gegen 13.45 Uhr. Laut Polizeiangaben war der 57-jährige Ungar mit seinem E-Bike auf der Kasbachstraße von Maurach kommend in Richtung Inntal nach Jenbach unterwegs. Zeitgleich fuhr ein 60-jähriger Autofahrer aus dem deutschen Bundesland Brandenburg in entgegengesetzter Richtung.
Der E-Biker touchierte den entgegenkommenden Pkw, da er nicht rechtzeitig die Geschwindigkeit verringern konnte.
Die Polizei
Auf Höhe des Straßenkilometers 3,75 geriet der E-Biker laut Polizei mit hoher Geschwindigkeit in die Fahrbahnmitte. Da er seine Geschwindigkeit nicht mehr rechtzeitig reduzieren konnte, touchierte er den entgegenkommenden Pkw. In der Folge stürzte der Radfahrer auf die Fahrbahn.
Mit Rettung ins Krankenhaus
Der 57-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde nach der medizinischen Erstversorgung mit der Rettung ins Krankenhaus Schwaz gebracht. Am Pkw entstand leichter Sachschaden.
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