E-Biker streift bei Talfahrt Pkw – schwer gestürzt

Der Unfall ereignete sich bereits am Samstagnachmittag, gegen 13.45 Uhr. Laut Polizeiangaben war der 57-jährige Ungar mit seinem E-Bike auf der Kasbachstraße von Maurach kommend in Richtung Inntal nach Jenbach unterwegs. Zeitgleich fuhr ein 60-jähriger Autofahrer aus dem deutschen Bundesland Brandenburg in entgegengesetzter Richtung.