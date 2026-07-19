Sturzbetrunkener Radfahrer bewusstlos aufgefunden

Ein 29-jähriger Radfahrer ist in der Nacht auf Sonntag in Söll im Tiroler Unterland bewusstlos am Boden liegend aufgefunden worden. Wie sich herausstellte, hatte er zuvor ein Fest in der Nähe besucht. Der Verletzte war stark alkoholisiert.
Ein Passant entdeckte den Mann gegen 3.45 Uhr bewusstlos neben seinem Fahrrad und setzte umgehend die Rettungskette in Gang. Der 29-Jährige wurde daraufhin vom Rettungsdienst erstversorgt und mit einer Kopfverletzung ins Bezirkskrankenhaus Kufstein eingeliefert.
„Sehr viel Alkohol konsumiert“
Wie die Ermittlungen ergaben, hatte der Einheimische zuvor ein Fest in Söll besucht. Gegenüber den Beamten gab er an, dort „sehr viel Alkohol konsumiert“ zu haben. Ein anschließend im Krankenhaus durchgeführter Alkotest bestätigte eine entsprechend hohe Alkoholisierung.
Keine Erinnerungen an Sturz
An den Sturz selbst konnte sich der Mann offenbar nicht mehr erinnern, wie ein Polizeisprecher auf „Krone“-Nachfrage erklärte.
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