Sturzbetrunkener Radfahrer bewusstlos aufgefunden

„Sehr viel Alkohol konsumiert“

Wie die Ermittlungen ergaben, hatte der Einheimische zuvor ein Fest in Söll besucht. Gegenüber den Beamten gab er an, dort „sehr viel Alkohol konsumiert“ zu haben. Ein anschließend im Krankenhaus durchgeführter Alkotest bestätigte eine entsprechend hohe Alkoholisierung.