Tell us how to become world champions today!

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19.07.2026 13:03
Yamal (left) and Messi should be in the starting lineup today—or do you see it differently?
Yamal (left) and Messi should be in the starting lineup today—or do you see it differently?(Bild: Krone KREATIV/AFP (2)/MATTIA OZBOT, TODD KIRKLAND)
Porträt von Peter Wiesmeyer
Von Peter Wiesmeyer

D-Day! Today at 9 p.m., the World Cup final between Spain and Argentina kicks off. Who will come out on top—and, most importantly, how? Cast your vote now and tell us who your favorite to win the World Cup is!

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The biggest World Cup in history reaches its glorious climax today in New Jersey with the 104th and final match. Reigning European champion Spain, led by rising star Lamine Yamal, faces off against reigning world champion Argentina, led by the evergreen Lionel Messi. High tension is guaranteed, and the pressure is enormous—including on head coaches Luis de la Fuente and Lionel Scaloni...

Kickoff is at 9 p.m. (our time). Then it’s time for the big showdown. The major World Cup in North America culminates in a clash between two soccer powerhouses, including a generational showdown between two superstars. In the final in East Rutherford, New Jersey, just outside New York City, defending champion Argentina will face off against the favored European champion, Spain. The 39-year-old Lionel Messi is playing in what may be his last major final and will face Lamine Yamal, the 19-year-old rising star of the Spanish team.

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