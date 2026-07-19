Tell us how to become world champions today!

Kickoff is at 9 p.m. (our time). Then it’s time for the big showdown. The major World Cup in North America culminates in a clash between two soccer powerhouses, including a generational showdown between two superstars. In the final in East Rutherford, New Jersey, just outside New York City, defending champion Argentina will face off against the favored European champion, Spain. The 39-year-old Lionel Messi is playing in what may be his last major final and will face Lamine Yamal, the 19-year-old rising star of the Spanish team.