Pick and Predict
Tell us how to become world champions today!
D-Day! Today at 9 p.m., the World Cup final between Spain and Argentina kicks off. Who will come out on top—and, most importantly, how? Cast your vote now and tell us who your favorite to win the World Cup is!
The biggest World Cup in history reaches its glorious climax today in New Jersey with the 104th and final match. Reigning European champion Spain, led by rising star Lamine Yamal, faces off against reigning world champion Argentina, led by the evergreen Lionel Messi. High tension is guaranteed, and the pressure is enormous—including on head coaches Luis de la Fuente and Lionel Scaloni...
Kickoff is at 9 p.m. (our time). Then it’s time for the big showdown. The major World Cup in North America culminates in a clash between two soccer powerhouses, including a generational showdown between two superstars. In the final in East Rutherford, New Jersey, just outside New York City, defending champion Argentina will face off against the favored European champion, Spain. The 39-year-old Lionel Messi is playing in what may be his last major final and will face Lamine Yamal, the 19-year-old rising star of the Spanish team.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.