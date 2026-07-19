Elfjähriger Steirer aus Klettersteig gerettet

Für den Burschen war es die erste Tour im Klettersteig, laut Angaben seiner Begleiter hatte er zuvor aber mehrfach in einer Kletterhalle trainiert. Die beiden Alpinisten hatten ursprünglich eine einfachere Tour mit dem Elfjährigen geplant und wollten den Klettersteig unmittelbar vor dem schwierigen Abschnitt über einen Notausstieg verlassen. Da sich der Elfjährige zu diesem Zeitpunkt jedoch noch körperlich und mental fit gefühlt haben soll, stimmten die Begleiter einer Fortsetzung der Tour zu.