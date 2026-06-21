E-Bikerin erlitt bei Sturz Schädel-Hirn-Trauma

Die 58-jährige Einheimische war gegen 21.14 Uhr mit ihrem E-Bike in Weerberg unterwegs. Sie dürfte dort selbstverschuldet zu Sturz gekommen sein. Ersthelfer hielten sich zum Unfallzeitpunkt im Nahbereich der Unfallstelle auf und hörten einen Knall. Sie fanden schließlich die Frau auf dem Bauch liegen.