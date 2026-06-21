E-Bikerin erlitt bei Sturz Schädel-Hirn-Trauma

Fürchterlicher Unfall am Samstagabend in Weerberg (Tiroler Bezirk Schwaz): Eine 58-jährige Einheimische kam mit ihrem E-Bike zu Sturz und zog sich schwere Verletzungen zu. Sie wurde mit dem Heli in die Klinik nach Innsbruck geflogen.
Die 58-jährige Einheimische war gegen 21.14 Uhr mit ihrem E-Bike in Weerberg unterwegs. Sie dürfte dort selbstverschuldet zu Sturz gekommen sein. Ersthelfer hielten sich zum Unfallzeitpunkt im Nahbereich der Unfallstelle auf und hörten einen Knall. Sie fanden schließlich die Frau auf dem Bauch liegen.
Umgehend leisteten sie Erste Hilfe und alarmierten die Einsatzkräfte. Als diese vor Ort eintrafen, verschlechterte sich ihr Zustand zunehmend, so die Polizei. „Sie musste von den Notärzten intubiert, beatmet und schließlich mit dem Notarzthubschrauber C1 zur Aufnahme im Schockraum der Klinik Innsbruck geflogen werden“, heißt es.
Wohl schwer verletzt
Laut der Erstdiagnose erlitt die Frau ein Schädel-Hirn-Trauma und ein Thoraxtrauma. Im Einsatz standen zwei First Responder, ein Rettungswagen, ein Einsatzleiter des Rettungsdienstes, ein Notarztfahrzeug und der Notarzthubschrauber.
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