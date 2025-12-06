Gottschalk: „Macht euch um mich keine Sorgen“

Dass ihm vor allem sein Publikum am Herzen liegt, unterstrich Gottschalk bei der Verleihung der Romy für sein Lebenswerk vergangene Woche in Kitzbühel: „Man glaubt immer, dass mit zunehmendem Alter die Dankbarkeit geringer wird, was solche Preise betrifft“, sagte er. „Aber man weiß, dass hinter all diesen Preisen das liegt, was einem am meisten bedeutet hat – nämlich das Publikum. Und ich habe dem Publikum dafür zu danken, dass es mir so lange die Treue gehalten hat.“