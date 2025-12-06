Gottschalk: „Macht euch um mich keine Sorgen“

Der letzte Fernsehauftritt von TV-Legende Thomas Gottschalk war schon lange geplant. Die schockierende Krebs-Diagnose, die er vor Kurzem öffentlich machte, warf aber die Frage auf, ob der 75-Jährige seinen TV-Abschied gebührend feiern kann. Jetzt meldete sich Gottschalk per Video dazu zu Wort.
„Macht euch um mich bitte keine Sorgen“, betonte der Starmoderator in einem Video auf seinem Instagram-Kanal. „Ihr wisst, dass ich die Dinge positiv angehe. Das tue ich auch in diesem Falle“, erklärte Gottschalk. Und auch ohne seine Krebs-Diagnose zu erwähnen, weiß jeder, worauf er dabei Bezug nahm.
„Auf jeden Fall dabei“
Er sei am Samstagabend um 20.15 Uhr bei der Show „Denn sie wissen nicht, was passiert“ bei RTL „auf jeden Fall dabei“, bekräftigte Gottschalk in seinem Video und bestätigte damit, dass sein Abschied wie geplant stattfinden kann.„Ich hoffe, ihr schaltet ein und seid dabei“, appellierte er an seine Fans und schickte noch hinterher: „In diesem Sinne wünsche ich euch Frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr. Euer Thomas.“
Dass ihm vor allem sein Publikum am Herzen liegt, unterstrich Gottschalk bei der Verleihung der Romy für sein Lebenswerk vergangene Woche in Kitzbühel: „Man glaubt immer, dass mit zunehmendem Alter die Dankbarkeit geringer wird, was solche Preise betrifft“, sagte er. „Aber man weiß, dass hinter all diesen Preisen das liegt, was einem am meisten bedeutet hat – nämlich das Publikum. Und ich habe dem Publikum dafür zu danken, dass es mir so lange die Treue gehalten hat.“
Dem einstigen Liebling der Fernsehnation gelang es zuletzt aber nicht mehr so leicht wie früher, die Herzen zu erobern. Gottschalk eckte mit Aussagen an. Sei es in seinem inzwischen beendeten „Supernasen“-Podcast mit Mike Krüger oder in Interviews. Der Moderator wiederum fühlte sich zuletzt oft unverstanden, er beklagte sich auch öffentlich darüber.
Zusammen mit Gottschalk ziehen sich auch dessen Co-Stars Günther Jauch und Barbara Schöneberger nach sieben Jahren aus der Spielshow des Privatsenders zurück.
