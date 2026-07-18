Totalabsturz überlebt | Babler fest im Sattel?

Babler fest im Sattel? Es kann ja, dachte man sich nach der Bildung der türkis-rot-pinken Regierung im März des Vorjahres, für die Sozialdemokratie nur noch besser werden. Grob getäuscht! Es kann, wie die SPÖ und Babler beweisen, sogar noch viel schlimmer kommen. Das 21-Prozent-Ergebnis, dieses Fiasko von 2024, ist heute nur noch unerreichbarer Traum wie damals Platz 1. Heute wäre selbst schon die ÖVP (aktuelles Ergebnis in der IFDD-Umfrage für die „Krone“: 20 Prozent) mit so einem Resultat zufrieden. Für die SPÖ geht es unterdessen von Umfrage zu Umfrage ungebremst nach unten. Mit den aktuellen nur noch 15 Prozent wackelt sogar Platz 3. Aber Babler sitzt fest im Sattel – oder?