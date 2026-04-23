Alles nur Einbildung

„Mir geht es gut“, antwortete ich. „Das bildest du dir nur ein“, erwiderte er. „Wenn ich sage, dass es mir gut geht, meine ich es auch so.“ – „Schon, armes, gequältes Schneiderlein. In Wirklichkeit hast du dein Unglück so internalisiert, dass du gar nicht bemerkst, wie dreckig es dir eigentlich geht.“ – „Und wie geht es dir?“, fragte ich. – „Beschissen.“ – „Also gut, wenn ich dich recht interpretiere“, kontere ich. Heinz zog die Augenbrauen hoch und ermahnte mich, ihm nicht das Wort im Mund zu verdrehen. Unter beschissen meine er, unfassbar beschissen.