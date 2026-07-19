Sicht auf die Donau bleibt weiterhin frei

Die Anrainer dürften über die Projekt-Absage aber erfreut sein. Denn die PV-Paneele hätten auf rund 500 Metern die Sicht auf das Naherholungsgebiet genommen, wie die „Krone“ berichtete. „Damit würde der freie Blick in Richtung Krummnußbaum und Au verschwinden“, wettert ein Anrainer vor Monaten bereits. Denn die Anlage wäre nicht nur 2,2 Meter hoch geworden, auch ein 1,80 Meter hoher Zaun rundherum hätte den beliebten Hügel für Spaziergänger und Winterrodeln zur Verfügung frei gehalten.