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„Arche Noah“

Auf diesem Gut gibt es noch seltene Tierrassen

Niederösterreich
19.07.2026 11:30
Die Waldschafe fühlen sich sichtlich wohl auf Gut Hohenlehen.
Die Waldschafe fühlen sich sichtlich wohl auf Gut Hohenlehen.(Bild: NLK Filzwieser)
Porträt von Anna Kindlmann
Porträt von Mark Perry
Von Anna Kindlmann und Mark Perry

Noriker, Ennstaler Bergschecken, Turopoljes, Waldschafe – diese seltene Tierschar wird auf Gut Hohenlehen gehütet. Aber auch die Kronen Zeitung hat an diesem Ort einen unvermuteten Urpsprung...

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Die sind hier die ersten mit der Arche-Auszeichnung in ganz Österreich“, betonte Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister während ihres Lokalaugenscheins in der Bergbauernschule Hohenlehen, Bezirk Amstetten. Diese ist an sich ein funkender Bergkristall. Denn in ihr – damals noch eine Villa – lebte und wirkte einmal ab 1912 „Kronen Zeitung“-Gründer Gustav Davis, ehe das Areal 1949 an die Landwirtschaftskammer ging und zur Kaderschmiede für angehende Hofübernehmer wurde.

Krone“-Redakteur Perry fand Gefallen an den Kühen.
Krone“-Redakteur Perry fand Gefallen an den Kühen.(Bild: NLK Filzwieser)

Wertvolle Bauernschläue
Die Facette des Wissens, das hier Jungbäuerinnen und -bauern vermittelt wird, könnte nicht wertvoller sein. Das beeindruckte auch Teschl-Hofmeister, als Direktorin Maria Ottenschläger ihr stolz die Auszeichnungstafel samt braven Noriker-Damen vorführte. „Wir bringen unseren Schützlingen bei wie sie mit Pferden Holz bringen können“, schilderten Fachlehrerin Bettina Ottenschläger und Praktikant Florian Resch.

Teschl-Hofmeister und Direktorin Ottenschläger mit braven Norikern.
Teschl-Hofmeister und Direktorin Ottenschläger mit braven Norikern.(Bild: NLK Filzwieser)

Dann machte die Besucherschar Bekanntschaft mit der 380 Kilo schweren Zuchtsau „Felicitas“, einem Turopolje-Schwein, mit Widder „Leopold“ samt Herde auf der Garnberg-Alm (gehütet von Josef Gschwandegger) und Rindern der Rasse Ennstaler Bergschecken sowie namenlosen Forellen. in puncto Holzbearbeitung wiederum zeigte Fassbinder und Tischlermeister Martin Six was Absolventen draußen auf den Höfen einmal draufhaben werden.

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