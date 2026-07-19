Auf diesem Gut gibt es noch seltene Tierrassen

Noriker, Ennstaler Bergschecken, Turopoljes, Waldschafe – diese seltene Tierschar wird auf Gut Hohenlehen gehütet. Aber auch die Kronen Zeitung hat an diesem Ort einen unvermuteten Urpsprung...
Die sind hier die ersten mit der Arche-Auszeichnung in ganz Österreich“, betonte Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister während ihres Lokalaugenscheins in der Bergbauernschule Hohenlehen, Bezirk Amstetten. Diese ist an sich ein funkender Bergkristall. Denn in ihr – damals noch eine Villa – lebte und wirkte einmal ab 1912 „Kronen Zeitung“-Gründer Gustav Davis, ehe das Areal 1949 an die Landwirtschaftskammer ging und zur Kaderschmiede für angehende Hofübernehmer wurde.
Wertvolle Bauernschläue
Die Facette des Wissens, das hier Jungbäuerinnen und -bauern vermittelt wird, könnte nicht wertvoller sein. Das beeindruckte auch Teschl-Hofmeister, als Direktorin Maria Ottenschläger ihr stolz die Auszeichnungstafel samt braven Noriker-Damen vorführte. „Wir bringen unseren Schützlingen bei wie sie mit Pferden Holz bringen können“, schilderten Fachlehrerin Bettina Ottenschläger und Praktikant Florian Resch.
Dann machte die Besucherschar Bekanntschaft mit der 380 Kilo schweren Zuchtsau „Felicitas“, einem Turopolje-Schwein, mit Widder „Leopold“ samt Herde auf der Garnberg-Alm (gehütet von Josef Gschwandegger) und Rindern der Rasse Ennstaler Bergschecken sowie namenlosen Forellen. in puncto Holzbearbeitung wiederum zeigte Fassbinder und Tischlermeister Martin Six was Absolventen draußen auf den Höfen einmal draufhaben werden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.