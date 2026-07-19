Auf diesem Gut gibt es noch seltene Tierrassen

Die sind hier die ersten mit der Arche-Auszeichnung in ganz Österreich“, betonte Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister während ihres Lokalaugenscheins in der Bergbauernschule Hohenlehen, Bezirk Amstetten. Diese ist an sich ein funkender Bergkristall. Denn in ihr – damals noch eine Villa – lebte und wirkte einmal ab 1912 „Kronen Zeitung“-Gründer Gustav Davis, ehe das Areal 1949 an die Landwirtschaftskammer ging und zur Kaderschmiede für angehende Hofübernehmer wurde.