Krieg im Iran sorgt für Boom bei E-Autos in Tirol

„Verbrenner-Aus nicht weiter hinauszögern“

Wie ordnet VCÖ-Experte Michael Schwendinger diese Zahlen ein? „Die erneute Eskalation im Nahen Osten treibt die Erdölpreise wieder in die Höhe und zeigt zum wiederholten Mal, wie wichtig es ist, die Erdölabhängigkeit des Verkehrs zu reduzieren. Das Hinauszögern des Verbrenner-Aus bei Neuwagen schafft Verunsicherung, kommt der Bevölkerung letztlich teuer und schadet der Wirtschaft“, meint er.