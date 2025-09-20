Vorteilswelt
67-Jähriger angezeigt

Baby von Auto erfasst: Lenker fuhr einfach weiter

Steiermark
20.09.2025 20:04
Einsatz für die steirische Polizei (Symbolbild)
Einsatz für die steirische Polizei (Symbolbild)(Bild: Rojsek-Wiedergut Uta)

Ein 67-Jähriger kollidierte am Freitag in Trieben (Bezirk Liezen) auf einem Schutzweg mit einer Mutter und deren einjährigen Tochter im Kinderwagen und fuhr einfach weiter. Beide verletzten sich unbestimmten Grades. Der Mann wird angezeigt.

Gegen 12 Uhr am Freitag, 19. September, war eine 28-jährige Bulgarin aus dem Bezirk Liezen mit ihrer einjährigen Tochter im Kinderwagen in Trieben unterwegs. Zwischen Volksschule und Gemeindeamt wollte sie auf einem Zebrastreifen die Straße überqueren.

Mutter und Tochter verletzt
Dabei soll ein Pkw-Lenker die Frau und den Kinderwagen erfasst haben. Anschließend fuhr der Unbekannte einfach weiter. Die 28-Jährige begab sich mit ihrer Tochter ins Krankenhaus. Beide erlitten Verletzungen unbestimmten Grades.

67-Jähriger angezeigt
Aufgrund von Zeugenaussagen konnte der Lenker einen Tag später ausgeforscht und einvernommen werden. Es handelt sich um einen 67-Jährigen aus dem Bezirk Murtal. Er gab an, dass er die Kollision bemerkt habe, jedoch der Annahme war, dass nichts passiert sei, weshalb er seine Fahrt fortsetzte. Er wird angezeigt.

Steiermark

