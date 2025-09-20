Baby von Auto erfasst: Lenker fuhr einfach weiter

Ein 67-Jähriger kollidierte am Freitag in Trieben (Bezirk Liezen) auf einem Schutzweg mit einer Mutter und deren einjährigen Tochter im Kinderwagen und fuhr einfach weiter. Beide verletzten sich unbestimmten Grades. Der Mann wird angezeigt.
Gegen 12 Uhr am Freitag, 19. September, war eine 28-jährige Bulgarin aus dem Bezirk Liezen mit ihrer einjährigen Tochter im Kinderwagen in Trieben unterwegs. Zwischen Volksschule und Gemeindeamt wollte sie auf einem Zebrastreifen die Straße überqueren.
Mutter und Tochter verletzt
Dabei soll ein Pkw-Lenker die Frau und den Kinderwagen erfasst haben. Anschließend fuhr der Unbekannte einfach weiter. Die 28-Jährige begab sich mit ihrer Tochter ins Krankenhaus. Beide erlitten Verletzungen unbestimmten Grades.
67-Jähriger angezeigt
Aufgrund von Zeugenaussagen konnte der Lenker einen Tag später ausgeforscht und einvernommen werden. Es handelt sich um einen 67-Jährigen aus dem Bezirk Murtal. Er gab an, dass er die Kollision bemerkt habe, jedoch der Annahme war, dass nichts passiert sei, weshalb er seine Fahrt fortsetzte. Er wird angezeigt.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.