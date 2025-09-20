Baby von Auto erfasst: Lenker fuhr einfach weiter

67-Jähriger angezeigt

Aufgrund von Zeugenaussagen konnte der Lenker einen Tag später ausgeforscht und einvernommen werden. Es handelt sich um einen 67-Jährigen aus dem Bezirk Murtal. Er gab an, dass er die Kollision bemerkt habe, jedoch der Annahme war, dass nichts passiert sei, weshalb er seine Fahrt fortsetzte. Er wird angezeigt.