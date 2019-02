Polizist behindert Rettung auf Weg zum Einsatz

Polizist fuhr in Schritttempo vor Rettungsauto

„Der Beamte fuhr in Schrittgeschwindigkeit vor dem Rettungsauto hin und her. Ein Überholen oder Vorbeifahren war deshalb nicht möglich“, heißt es beim Roten Kreuz. Ob es Komplikationen oder Nachteile für den betroffenen Patienten gab, ist unbekannt, ebenso, warum der Polizist die Rettung behindert hat.