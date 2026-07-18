Rockiges Finale nach drei Tagen voller Musik

Die Steaming Satellites, Kate Nash oder doch Mambo Kurt? Wer Spaß an rockiger Indie-Musik hat, ist am Acoustic Lakeside Festival in Sittersdorf richtig. Heute, Samstag, geht das Musikfest ins Finale. Zum Abschluss werden die britischen Babyshambles die Bühne rocken.
Viele Konzerte haben die Babyshambles noch nicht gespielt, obwohl die britische Band bereits seit Jahren besteht. Doch Skandalrocker, Sänger und Gitarrist Pete Doherty war in der Vergangenheit eher für seine chaotische Lebensgeschichte abseits der Bühne bekannt als für Musik. Jetzt heizen die Indie-Rocker aber wieder richtig auf und sind heuer – gemeinsam mit Mambo Kurt – für das Finale am Acoustic Lakeside zuständig.
Das Musikfestival am Sonnegger See in Sittersdorf hat Donnerstagabend mit einem Warm-up gestartet und Freitag und Samstag mit internationalen und nationalen Bands begeistert. Ausverkauft war es heuer übrigens bereits innerhalb kürzester Zeit – und Tausende Fans genießen den musikalischen Urlaub am See.
Teils sogar mitsamt der ganzen Familie, denn es gibt wohl kaum ein Festival, das so kinderfreundlich ist, wie das Acoustic Lakeside. Im eigenen „Vogal Nest“ gibt es ein buntes Kinderprogramm mit Yoga, Workshops und vielem mehr.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.