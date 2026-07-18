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Am Acoustic Lakeside

Rockiges Finale nach drei Tagen voller Musik

Kärnten
18.07.2026 14:00
Das Acoustic Lakeside begeistert mit einer ruhigen Atmosphäre und coolem See-Panorama.
Das Acoustic Lakeside begeistert mit einer ruhigen Atmosphäre und coolem See-Panorama.(Bild: Acoustic Lakeside/Bernhard Schindler)
Porträt von Elisabeth Nachbar
Von Elisabeth Nachbar

Die Steaming Satellites, Kate Nash oder doch Mambo Kurt? Wer Spaß an rockiger Indie-Musik hat, ist am Acoustic Lakeside Festival in Sittersdorf richtig. Heute, Samstag, geht das Musikfest ins Finale. Zum Abschluss werden die britischen Babyshambles die Bühne rocken.

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Viele Konzerte haben die Babyshambles noch nicht gespielt, obwohl die britische Band bereits seit Jahren besteht. Doch Skandalrocker, Sänger und Gitarrist Pete Doherty war in der Vergangenheit eher für seine chaotische Lebensgeschichte abseits der Bühne bekannt als für Musik. Jetzt heizen die Indie-Rocker aber wieder richtig auf und sind heuer – gemeinsam mit Mambo Kurt – für das Finale am Acoustic Lakeside zuständig.

Viele Gäste kommen mitsamt der gesamten Familie
Viele Gäste kommen mitsamt der gesamten Familie(Bild: Acoustic Lakeside/Bernhard Schindler)
Für Kinder gibt‘s ein eigenes Ticket – aber auch entsprechend viel Programm.
Für Kinder gibt‘s ein eigenes Ticket – aber auch entsprechend viel Programm.(Bild: Acoustic Lakeside/Bernhard Schindler)

Das Musikfestival am Sonnegger See in Sittersdorf hat Donnerstagabend mit einem Warm-up gestartet und Freitag und Samstag mit internationalen und nationalen Bands begeistert. Ausverkauft war es heuer übrigens bereits innerhalb kürzester Zeit – und Tausende Fans genießen den musikalischen Urlaub am See.

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Teils sogar mitsamt der ganzen Familie, denn es gibt wohl kaum ein Festival, das so kinderfreundlich ist, wie das Acoustic Lakeside. Im eigenen „Vogal Nest“ gibt es ein buntes Kinderprogramm mit Yoga, Workshops und vielem mehr.

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