Rockiges Finale nach drei Tagen voller Musik

Viele Konzerte haben die Babyshambles noch nicht gespielt, obwohl die britische Band bereits seit Jahren besteht. Doch Skandalrocker, Sänger und Gitarrist Pete Doherty war in der Vergangenheit eher für seine chaotische Lebensgeschichte abseits der Bühne bekannt als für Musik. Jetzt heizen die Indie-Rocker aber wieder richtig auf und sind heuer – gemeinsam mit Mambo Kurt – für das Finale am Acoustic Lakeside zuständig.