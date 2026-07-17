Allesamt im Minus | Die große Verliererin

Allesamt im Minus. Es bewährt sich doch, sich tunlichst aus allem herauszuhalten – schließlich kann man dann auch nur wenig falsch machen. Und so verteidigt Bundespräsident Alexander Van der Bellen auch im gestern veröffentlichten APA/OGM-Vertrauensindex Platz 1 – mit einem Positivsaldo-Wert von 23 in dieser Umfrage aus den Antworten auf „Habe Vertrauen“ und „Habe kein Vertrauen“. Und das, obwohl, wie jeder weiß, der Ex-Grüne in der Hofburg von vielen Österreichern auch vehement abgelehnt wird. Im neuen Index erreichen überhaupt nur noch drei Politiker einen Positivsaldo, außer Van der Bellen sind das die dritte Nationalratspräsidentin Doris Bures und ihr SPÖ-Kollege Finanzminister Markus Marterbauer. Die restlichen mehr als zwei Dutzend Politikerinnen und Politiker: allesamt im Minus. Unter den vielen Verlierern finden sich mehrere Parteichefs, eine hat es besonders erwischt.