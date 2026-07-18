Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Großer Ansturm

Rot-Goldene Traube: Einreichfrist verlängert

Burgenland
18.07.2026 16:00
Wein- Burgenland-Obmann Herbert Oschep darf sich wieder über eine riesige Menge an eingesandten ...
Wein- Burgenland-Obmann Herbert Oschep darf sich wieder über eine riesige Menge an eingesandten Weinen freuen.(Bild: Wein Burgenland)
Porträt von Philipp Wagner
Von Philipp Wagner

Die größte Weinprämierung des Burgenlandes steuert in ihrem fünften Jahr neuerlich auf ein Rekord-Teilnehmerfeld zu.  

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die Vorbereitungen für den Weinpreis – der gemeinsam vom Land Burgenland und der „Krone“ ins Leben gerufen wurde – laufen auf Hochtouren. Die burgenländischen Winzer schicken ihre besten Tropfen für die Verkostung ein. Alleine aus Gols, der größten Weinbaugemeinde des Landes, wurden bereits 105 Weine eingereicht. Doch auch aus den anderen Winzerorten kommen täglich exquisite Genüsse. Deswegen wurde nun beschlossen, die Einreichfrist bis Ende Juli zu verlängern. Heuer stehen insgesamt zehn Kategorien zur Auswahl.

Lesen Sie auch:
Die spannenden Vorrunden der Verkostungen finden bereits im Sommer statt. Die drei Besten der ...
Am 9. Oktober
Rot-Goldene Traube: Aufstieg in den Wein-Olymp
04.06.2026

Groß ist die Freude auch bei Wein-Burgenland-Obmann Herbert Oschep: „Die Rot-Goldene Traube entwickelt sich bereits im fünften Jahr zur wichtigsten Weinprämierung Österreichs. Mein Dank gilt den burgenländischen Winzerinnen und Winzer!“ Man habe es damit geschafft, dem heimischen Weinbau in schwierigen Zeiten eine wichtige Bühne zu geben. „Die Marke Burgenland zieht“, so Oschep.

Edle Tropfen kämpfen um den Sieg beim Weinpreis
Edle Tropfen kämpfen um den Sieg beim Weinpreis(Bild: Karl Grammer)

Die Top 3 der Vorrunden aus den zehn Kategorien rittern dann am 9. Oktober 2026 im großen Finale in der Csello-Mühle in Oslip um den Sieg. Bei einer Blindverkostung mit 160 prominenten Jury-Gästen werden die Gewinner des Weinpreises gekürt.

„Die Rot-Goldene Traube bietet eine vinophile Bühne der Sonderklasse“, ist auch Landeshauptmann Hans Peter Doskozil überzeugt. Fleiß und Talent würde die heimischen Winzer vereinen. „Jede Flasche burgenländischer Wein ist ein großartiger Botschafter für unser Bundesland“, erklärt Doskozil.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
18.07.2026 16:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Eisenstadt
24° / 31°
Symbol stark bewölkt
Güssing
21° / 32°
Symbol leichter Regen
Mattersburg
20° / 31°
Symbol stark bewölkt
Neusiedl am See
20° / 31°
Symbol wolkig
Oberpullendorf
21° / 30°
Symbol einzelne Regenschauer

krone.tv

Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) macht sich derzeit bei einigen Wählerinnen und ...
Dengler-Rauswurf
Österreicher vertrauen Meinl-Reisinger weniger
Die recht ungewöhnlich Wolkenformation war mindestens zehn Minuten lang deutlich am Himmel zu ...
Zehn Minuten zu sehen
Wolken formen am Himmel über China die Zahl 6
Während Hitzewelle
Staubteufel tanzte auf Parkplatz um Autos herum
Bereits 51. Ausbruch
Kilauea schleudert Lava 300 Meter in die Luft
Rund um Toronto (Bild) wüten Waldbrände – der Rauch zieht bis nach New York.
Just vor WM-Finale
Waldbrände rund um Toronto verrauchen New York
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Polizeischülerin stürzt bei Wasserfall in den Tod
143.776 mal gelesen
Ein Großeinsatz wurde in die Wege geleitet!
Ausland
Meteotsunami überraschte Urlauber in Kroatien
128.467 mal gelesen
Ein Gewitter über Kroatien (Symbolbild)
Österreich
Gewitterzellen nahmen Österreich ins Visier
95.541 mal gelesen
Ausland
Kiew trifft „russisches Amazon“ bei Moskau schwer
1287 mal kommentiert
Hohe Rauchsäulen türmen sich mittlerweile täglich in Russland auf.
Innenpolitik
Mehr FPÖ-Gründer in Nazi-Partei als bisher bekannt
1143 mal kommentiert
War die FPÖ-Gründung stärker von NSDAP-Mitgliedern geprägt als bekannt?
Innenpolitik
Österreicher vertrauen Meinl-Reisinger weniger
1063 mal kommentiert
Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) macht sich derzeit bei einigen Wählerinnen und ...
Mehr Burgenland
Betriebe ansiedeln
Burgenland kündigt Wirtschaftsoffensive an
Wien, NÖ & Burgenland
Tiere auf der Suche nach einem Zuhause
Streit um Vergabe
101 Lehrlingen droht jetzt eine Ausbildungspause
Bald brennt der Hut!
Eisenstadt bestens gerüstet für die Feuerwehr-WM
Bürgermeisterwahl
Kölly tritt an: Dreikampf um Deutschkreutz
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf