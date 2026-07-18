Rot-Goldene Traube: Einreichfrist verlängert

Die Vorbereitungen für den Weinpreis – der gemeinsam vom Land Burgenland und der „Krone“ ins Leben gerufen wurde – laufen auf Hochtouren. Die burgenländischen Winzer schicken ihre besten Tropfen für die Verkostung ein. Alleine aus Gols, der größten Weinbaugemeinde des Landes, wurden bereits 105 Weine eingereicht. Doch auch aus den anderen Winzerorten kommen täglich exquisite Genüsse. Deswegen wurde nun beschlossen, die Einreichfrist bis Ende Juli zu verlängern. Heuer stehen insgesamt zehn Kategorien zur Auswahl.