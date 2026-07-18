Rot-Goldene Traube: Einreichfrist verlängert

Die größte Weinprämierung des Burgenlandes steuert in ihrem fünften Jahr neuerlich auf ein Rekord-Teilnehmerfeld zu.
Die Vorbereitungen für den Weinpreis – der gemeinsam vom Land Burgenland und der „Krone“ ins Leben gerufen wurde – laufen auf Hochtouren. Die burgenländischen Winzer schicken ihre besten Tropfen für die Verkostung ein. Alleine aus Gols, der größten Weinbaugemeinde des Landes, wurden bereits 105 Weine eingereicht. Doch auch aus den anderen Winzerorten kommen täglich exquisite Genüsse. Deswegen wurde nun beschlossen, die Einreichfrist bis Ende Juli zu verlängern. Heuer stehen insgesamt zehn Kategorien zur Auswahl.
Groß ist die Freude auch bei Wein-Burgenland-Obmann Herbert Oschep: „Die Rot-Goldene Traube entwickelt sich bereits im fünften Jahr zur wichtigsten Weinprämierung Österreichs. Mein Dank gilt den burgenländischen Winzerinnen und Winzer!“ Man habe es damit geschafft, dem heimischen Weinbau in schwierigen Zeiten eine wichtige Bühne zu geben. „Die Marke Burgenland zieht“, so Oschep.
Die Top 3 der Vorrunden aus den zehn Kategorien rittern dann am 9. Oktober 2026 im großen Finale in der Csello-Mühle in Oslip um den Sieg. Bei einer Blindverkostung mit 160 prominenten Jury-Gästen werden die Gewinner des Weinpreises gekürt.
„Die Rot-Goldene Traube bietet eine vinophile Bühne der Sonderklasse“, ist auch Landeshauptmann Hans Peter Doskozil überzeugt. Fleiß und Talent würde die heimischen Winzer vereinen. „Jede Flasche burgenländischer Wein ist ein großartiger Botschafter für unser Bundesland“, erklärt Doskozil.
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