Burgenland kündigt Wirtschaftsoffensive an

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Weiterentwicklung der burgenländischen Wirtschaftsparks. Sie sollen Unternehmen rasch verfügbare Betriebsflächen mit moderner Infrastruktur bieten. Ziel ist es, neue Betriebe gezielt anzusiedeln und bestehende Standorte weiter auszubauen. Die Wirtschaftsparks sollen künftig ollständig mit erneuerbarer Energie versorgt werden. „Das ist einerseits nachhaltig und garantiert auch eine gesicherte Versorgung zu planbaren Konditionen“, so Stipsits.