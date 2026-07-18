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Burgenland kündigt Wirtschaftsoffensive an

Burgenland
18.07.2026 13:00
Landeschef Hans Peter Doskozil und Johannes Stipsits von der Wirtschafts- agentur.
Landeschef Hans Peter Doskozil und Johannes Stipsits von der Wirtschafts- agentur.(Bild: LMS)
Porträt von Burgenland-Krone
Von Burgenland-Krone

Das Burgenland startet eine Wirtschaftsoffensive. Neue Betriebe sollen angesiedelt, bestehende Unternehmen noch besser unterstützt und die Wirtschaftsparks des Landes konsequent weiterentwickelt werden. 

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 „Wir wollen das Burgenland zum attraktivsten Wirtschaftsstandort Österreichs machen“, kündigt Landeshauptmann Hans Peter Doskozil an. Im Mittelpunkt stehen Unternehmen mit hoher Wertschöpfung sowie jene Standortfaktoren, die das Burgenland bereits heute auszeichnen: erneuerbare Energie, gut ausgebildete Fachkräfte, eine moderne digitale Infrastruktur und rasche, serviceorientierte Behörden.

Maßgeblich verantwortlich dafür sein wird Johannes Stipsits, der neue Geschäftsführer der Wirtschaftsagentur Burgenland: „Mit erneuerbarer Energie, gut ausgebildeten Fachkräften, einer modernen digitalen Infrastruktur und leistungsfähigen Wirtschaftsparks hat das Burgenland dafür hervorragende Voraussetzungen“, ist er überzeugt.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Weiterentwicklung der burgenländischen Wirtschaftsparks. Sie sollen Unternehmen rasch verfügbare Betriebsflächen mit moderner Infrastruktur bieten. Ziel ist es, neue Betriebe gezielt anzusiedeln und bestehende Standorte weiter auszubauen. Die Wirtschaftsparks sollen künftig ollständig mit erneuerbarer Energie versorgt werden. „Das ist einerseits nachhaltig und garantiert auch eine gesicherte Versorgung zu planbaren Konditionen“, so Stipsits.

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