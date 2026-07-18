Burgenland kündigt Wirtschaftsoffensive an

Das Burgenland startet eine Wirtschaftsoffensive. Neue Betriebe sollen angesiedelt, bestehende Unternehmen noch besser unterstützt und die Wirtschaftsparks des Landes konsequent weiterentwickelt werden.
„Wir wollen das Burgenland zum attraktivsten Wirtschaftsstandort Österreichs machen“, kündigt Landeshauptmann Hans Peter Doskozil an. Im Mittelpunkt stehen Unternehmen mit hoher Wertschöpfung sowie jene Standortfaktoren, die das Burgenland bereits heute auszeichnen: erneuerbare Energie, gut ausgebildete Fachkräfte, eine moderne digitale Infrastruktur und rasche, serviceorientierte Behörden.
Maßgeblich verantwortlich dafür sein wird Johannes Stipsits, der neue Geschäftsführer der Wirtschaftsagentur Burgenland: „Mit erneuerbarer Energie, gut ausgebildeten Fachkräften, einer modernen digitalen Infrastruktur und leistungsfähigen Wirtschaftsparks hat das Burgenland dafür hervorragende Voraussetzungen“, ist er überzeugt.
Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Weiterentwicklung der burgenländischen Wirtschaftsparks. Sie sollen Unternehmen rasch verfügbare Betriebsflächen mit moderner Infrastruktur bieten. Ziel ist es, neue Betriebe gezielt anzusiedeln und bestehende Standorte weiter auszubauen. Die Wirtschaftsparks sollen künftig ollständig mit erneuerbarer Energie versorgt werden. „Das ist einerseits nachhaltig und garantiert auch eine gesicherte Versorgung zu planbaren Konditionen“, so Stipsits.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.