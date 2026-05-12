Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sein Weg zurück

Comeback: Menowin Fröhlich neuer „DSDS“-Superstar

Unterhaltung
12.05.2026 05:00
So sehen Sieger aus: Menowin Fröhlich singt seine Erfolgsnummer noche enimaleben.
So sehen Sieger aus: Menowin Fröhlich singt seine Erfolgsnummer noche enimaleben.(Bild: Folge 10 - Das große Finale)
Porträt von Robert Fröwein
Von Robert Fröwein

16 Jahre nach seinem ersten Antreten bei „DSDS“ holte sich Menowin Fröhlich am Samstagabend endlich den Sieg. Dazwischen lagen Skandale, Rückschläge und Tiefen.

0 Kommentare

Endlich vollbracht, dementsprechend war der Moment des Sieges für Menowin Fröhlich äußerst emotional. Der 38-Jährige gewann Samstagabend zur Prime Time auf RTL die aktuelle Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ und kniete sich mit tränenerfüllten Augen auf den Studioboden, um wenig später den raubeinigen Jury-Bösewicht Dieter Bohlen fast schon väterlich in den Arm zu nehmen.

Aller guten Dinge sind drei
Beide wissen, dass hier eine lebenslange Chaos-Reise doch noch ein Happy End fand. Schon 2005 war Fröhlich erstmals live im Fernsehen zu sehen, zog ins Finale mit den 20 letzten Mitbewerberinnen ein und scheiterte dort glorreich. Fünf Jahre später verlor der streitbare Publikumsliebling in San Marino seinen Titel gegen Mehrzad Marashi und hatte erst einmal die Nase voll.

Menowin Fröhlich – zwischen abstrusen und kruden Ansagen heute und echten Gewalttätigkeiten.
Menowin Fröhlich – zwischen abstrusen und kruden Ansagen heute und echten Gewalttätigkeiten.(Bild: Andreas Tischler)

Dass es fast zwei Dekaden später zu einem Comeback kommen würde, verdankt er seiner Tochter Jiepen, die eigentlich selbst mitmischen wollte. Mit dem berührenden „Mercy On Me“ sang er sich in die Herzen seiner Fans und konnte endlich den Sieg holen.

Der Weg zurück?
Der achtfache Vater aus München durchlebte Rückschläge, von denen sich andere gar nicht erholen würden. In seiner Vita stehen Anzeigen wegen Körperverletzung, Betrugs oder Fahren unter Drogeneinfluss – vor zwei Jahren gab er gar die Privatinsolvenz zu. Doch die tiefsten Tiefen scheint das Stehaufmännchen, das sich jahrelang von Reality-Show zu Reality-Show hantelte, nun endgültig überwunden zu haben. Mit einer Mischung aus Soul, Pop und Gospel klingt Menowins Musik wie eine einzige Entschuldigung – und die Karriere floriert wieder ...

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Unterhaltung
12.05.2026 05:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Netto-Frust im Land
Zahlt sich Leistung bei der Arbeit noch aus?
Passagiere werden vom Kreuzfahrtschiff gebracht – ihnen steht eine lange Quarantäne bevor.
US-Bürger infiziert
Fast alle Gäste von Hantavirus-Schiff gebracht
Der Flughafen in Linz-Hörsching ist wieder für den Verkehr freigegeben.
Wieder Normalzustand
Nach Bombendrohung: Flieger heben pünktlich ab
US-Präsident Donald Trump „mag die Antworten nicht“, die aus Teheran kommen.
Kein Ende des Krieges
Antwort der Mullahs für Trump „inakzeptabel“
In der Familie eines einstigen Polizeipräsidenten des Landes soll ein schwarzes Schaf mit ...
Chats mit Preisliste
Polizeipräsidenten-Enkel als Drogenhändler in Haft
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Quadfahrer mussten am Gaberl vor Hagel flüchten
112.792 mal gelesen
Später Schneefall? Ein Hagelsturm verwandelte das steirische Gaberl in einer „Winterlandschaft“.
Oberösterreich
Zwei Kinder bei Frontalcrash teils schwer verletzt
107.157 mal gelesen
Beide Fahrzeuge wurden bei dem Aufprall schwer beschädigt.
Tirol
„Meine Tochter wurde wie letzter Dreck entsorgt“
101.280 mal gelesen
Was viele nicht glauben wollen: Auch Kinder und Jugendliche konsumieren Drogen.
Chronik
Einbrecher getötet: Wolfgang W. freigesprochen
1458 mal kommentiert
Der Angeklagte kam auch zum Prozessfinale am Montag im hellen Anzug samt Krawatte.
Außenpolitik
Putin: Krieg in Ukraine „neigt sich dem Ende zu“
942 mal kommentiert
Wladimir Putin zeigte sich am 9. Mai bei der Militärparade am „Tag des Sieges“ noch ...
Österreich
„Operation Panzerwagen“! Bankdeals Wien mit Kiew
913 mal kommentiert
Die heimische RBI macht gute Geschäfte mit der ukrainischen Nationalbank. Massenhaft Gold und ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf