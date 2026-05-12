Comeback: Menowin Fröhlich neuer „DSDS“-Superstar

Der Weg zurück?

Der achtfache Vater aus München durchlebte Rückschläge, von denen sich andere gar nicht erholen würden. In seiner Vita stehen Anzeigen wegen Körperverletzung, Betrugs oder Fahren unter Drogeneinfluss – vor zwei Jahren gab er gar die Privatinsolvenz zu. Doch die tiefsten Tiefen scheint das Stehaufmännchen, das sich jahrelang von Reality-Show zu Reality-Show hantelte, nun endgültig überwunden zu haben. Mit einer Mischung aus Soul, Pop und Gospel klingt Menowins Musik wie eine einzige Entschuldigung – und die Karriere floriert wieder ...