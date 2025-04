Menowin Fröhlich: „Gehe mit Jesus durchs Leben!“

Das Zusammenleben mit seiner Partnerin sei nun gefestigt: „Das, was unsere Beziehung so stark macht, ist zu hundert Prozent Gott, weil wir beide Jesus Christus in unser Leben genommen haben.“ Was er sich erhofft? „Ich wünsche mir, dass ich so wahrgenommen werde, wie ich gerade bin. Als erwachsener Familienvater, der gecheckt hat, worauf es im Leben ankommt. Der eine Scheiß-Vergangenheit hatte, aber jetzt auch irgendwie coole Werte vertritt. Der jetzt mit Jesus durchs Leben geht und dass das viel schöner ist, als alles andere, was ich davor in meinem Leben erlebt habe.“