EU-Kommission legt neue Klimaziele bis 2040 vor

Die Erklärgrafik zeigt das Prinzip des EU-Emissionshandels. Die EU vergibt Emissionszertifikate an Mitgliedsländer, die diese an Unternehmen weitergeben. Unternehmen dürfen nur so viel CO2 ausstoßen, wie sie Zertifikate besitzen. Wer mehr ausstößt, muss Zertifikate zukaufen. Wer weniger ausstößt, kann Zertifikate verkaufen. Quelle: APA.