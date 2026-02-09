Neubau der Pinzgauer Lokalbahn wird fortgesetzt

Gute Nachrichten für den Pinzgau: Der Aufbau der Lokalbahn nach dem verheerenden Hochwasser wird in Hollersbach jetzt fortgesetzt. Heuer entstehen 700 Meter. Der Bau mit einer 300 Meter langen Stützmauer dient auch zum Schutz vor Hochwassern.
Bis Ende Juli soll der 700 Meter lange Abschnitt mit einer 300 Meter langen Stützmauer gebaut sein. Rund neun Millionen Euro werden dafür aufgewendet. Diese teilen sich Land und Bund zu je 50 Prozent. Dabei steht der Schutz vor Hochwassern ganz oben auf der Prioritätenliste.
„Der Hochwasserschutz ist für die gesamte Region von außerordentlicher Bedeutung, aber auch für die Lokalbahn“, sagt Landesvize und Verkehrslanderat Stefan Schnöll (ÖVP) und fügt hinzu: „Nur wenn sie hochwassersicher ist, kann die Bahn auch langfristig verlässlich fahren. Das haben die Ereignisse der vergangenen Jahre gezeigt. Wir scheuen keine Mühen, um die Pinzgauer Lokalbahn schnellstmöglich wieder aufzubauen.“
Schon jetzt berücksichtigt und vorbereitet werden Maßnahmen für eine künftige Elektrifizierung der Pinzgauer Lokalbahn. Dazu werden Erdungen in den Stahlbetonteilen mit eingebaut.
Teile der Pinzgaubahn wurden im Sommer 2021 durch Hochwasser und Muren zerstört. Es gab Überlegungen, ob die Bahn überhaupt wieder aufgebaut werden soll. Seit 2024 ist sie wieder zwischen Zell am See und Mittersill unterwegs. Die Pinzgauer Lokalbahn besteht seit dem Jahr 1898.
