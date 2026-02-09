Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

In Hollersbach

Neubau der Pinzgauer Lokalbahn wird fortgesetzt

Salzburg
09.02.2026 13:30
2021 richteten Muren und Hochwasser große Schäden an.
2021 richteten Muren und Hochwasser große Schäden an.(Bild: APA/EXPA)
Porträt von Felix Roittner
Von Felix Roittner

Gute Nachrichten für den Pinzgau: Der Aufbau der Lokalbahn nach dem verheerenden Hochwasser wird in Hollersbach jetzt fortgesetzt. Heuer entstehen 700 Meter. Der Bau mit einer 300 Meter langen Stützmauer dient auch zum Schutz vor Hochwassern. 

0 Kommentare

Bis Ende Juli soll der 700 Meter lange Abschnitt mit einer 300 Meter langen Stützmauer gebaut sein. Rund neun Millionen Euro werden dafür aufgewendet. Diese teilen sich Land und Bund zu je 50 Prozent. Dabei steht der Schutz vor Hochwassern ganz oben auf der Prioritätenliste.  

„Der Hochwasserschutz ist für die gesamte Region von außerordentlicher Bedeutung, aber auch für die Lokalbahn“, sagt Landesvize und Verkehrslanderat Stefan Schnöll (ÖVP) und fügt hinzu: „Nur wenn sie hochwassersicher ist, kann die Bahn auch langfristig verlässlich fahren. Das haben die Ereignisse der vergangenen Jahre gezeigt. Wir scheuen keine Mühen, um die Pinzgauer Lokalbahn schnellstmöglich wieder aufzubauen.“

Schon jetzt berücksichtigt und vorbereitet werden Maßnahmen für eine künftige Elektrifizierung der Pinzgauer Lokalbahn. Dazu werden Erdungen in den Stahlbetonteilen mit eingebaut. 

Lesen Sie auch:
(Symbolbild)
Auf Westautobahn
Nach Pkw-Überschlag: Lenker (31) verstorben
08.02.2026
Bis zu 12 Grad möglich
Bald kommt die Sonne zurück – aber nur auf Zeit
08.02.2026
Krone Plus Logo
Wegen Lawinengefahr
Skitourengeher weichen auf Salzburgs Pisten aus
09.02.2026

Teile der Pinzgaubahn wurden im Sommer 2021 durch Hochwasser und Muren zerstört. Es gab Überlegungen, ob die Bahn überhaupt wieder aufgebaut werden soll. Seit 2024 ist sie wieder zwischen Zell am See und Mittersill unterwegs. Die Pinzgauer Lokalbahn besteht seit dem Jahr 1898.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Donald Trump lasse sich dem Sicherheitsexperten Nico Lange zufolge von Russland in Aussicht ...
Experte rechnet ab
„Europa hat auf Daddy gesetzt und das ist falsch“
In diesem Generationenhaus geschah die Bluttat. Die verwendete Waffe war gemeldet und auch ...
Krone Plus Logo
Opa schoss auf Enkerl
„Pflegestufe ist kein Grund für ein Waffenverbot“
Juan Pablo Guanipa
Behörden: „Hausarrest“
Venezuela: Freigelassener Regimegegner verschleppt
In dieser Siedlung wurde die Leiche der 19-Jährigen gefunden.
Lange nicht gefunden
Mordalarm in Wels: Vater bringt Tochter (19) um
„Absolut schrecklich“
Trump tobt nach Halftime-Show von Bad Bunny
Top-3

Gelesen

Olympia
Nach Horror-Sturz: Vonn am linken Bein operiert
277.067 mal gelesen
Lindsey Vonn
Steiermark
Tausende könnten jetzt ORF-Beitrag zurückfordern
275.181 mal gelesen
Seit 2024 zahlen alle Österreicher für den ORF eine Haushaltsabgabe.
Olympia
„Inakzeptabel!“ Streit um Olympia-Queen eskaliert
143.704 mal gelesen
Jutta Leerdam sorgt in ihrem Heimatland für großen Ärger.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf