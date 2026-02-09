Neubau der Pinzgauer Lokalbahn wird fortgesetzt

„Der Hochwasserschutz ist für die gesamte Region von außerordentlicher Bedeutung, aber auch für die Lokalbahn“, sagt Landesvize und Verkehrslanderat Stefan Schnöll (ÖVP) und fügt hinzu: „Nur wenn sie hochwassersicher ist, kann die Bahn auch langfristig verlässlich fahren. Das haben die Ereignisse der vergangenen Jahre gezeigt. Wir scheuen keine Mühen, um die Pinzgauer Lokalbahn schnellstmöglich wieder aufzubauen.“