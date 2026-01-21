Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Um 7 Uhr früh

Mutter mit 1,7 Promille brachte Kind zur Schule

Oberösterreich
21.01.2026 10:58
Die 36-Jährige hatte unglaubliche 1,7 Promille. (Symbolbild)
Die 36-Jährige hatte unglaubliche 1,7 Promille. (Symbolbild)(Bild: P. Huber)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Andere sind bei so viel Promille ein Fall für das Krankenhaus, eine 36-Jährige aus Altheim (OÖ) brachte hingegen ihr Kind mit 1,7 Promille zur Schule und das mit dem Auto. Allerdings wurde sie von Polizisten, die die Schulwegsicherung machten, aus dem Verkehr gezogen.

0 Kommentare

Die 36-jährige Pkw-Lenkerin aus Altheim im Bezirk Braunau wurde am Mittwoch gegen 7.10 Uhr während der Schulwegsicherung in Altheim von einer Polizeistreife zur Verkehrskontrolle angehalten. Der Grund: Die Windschutzscheibe des Fahrzeuges war völlig vereist, eine Sicht durch die Scheibe nur schlecht möglich.

Lesen Sie auch:
Beide Alkotests waren deutlich positiv (Symbolbild)
Schlüssel abgenommen
Unbelehrbare Alkolenker aus dem Verkehr gezogen
15.01.2026
Ein Verletzter
Alkolenker (43) kollidierte mit Firmenauto
17.01.2026

Kind war nicht angegurtet
Ein Alkomattest verlief mit 1,72 Promille positiv. Ihr Führerschein, den sie erst Anfang Jänner wiedererlangt hatte, wurde wieder vorläufig abgenommen, die Weiterfahrt untersagt. Die Alkoholisierung und die vereisten Scheiben waren aber noch nicht alles: Ihre sechsjährige Tochter beförderte sie auf der Rückbank ohne Sicherheitsgurt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich
Mehr Oberösterreich
Um 7 Uhr früh
Mutter mit 1,7 Promille brachte Kind zur Schule
Preis bleibt geheim
Nach Verkauf wird Schloss Kremsegg eine Hochschule
Täter wollte Milde:
Es bleibt bei „Lebenslang“ im Eifersuchtsmord
Es bleibt kompliziert
Warum Baumschutzkonzept die A 26 „bremst“
Krone Plus Logo
Jetzt spricht der Chef
Opfer wollte ins Bordell: „Das war nur Theater“
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine