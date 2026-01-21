Mutter mit 1,7 Promille brachte Kind zur Schule

Andere sind bei so viel Promille ein Fall für das Krankenhaus, eine 36-Jährige aus Altheim (OÖ) brachte hingegen ihr Kind mit 1,7 Promille zur Schule und das mit dem Auto. Allerdings wurde sie von Polizisten, die die Schulwegsicherung machten, aus dem Verkehr gezogen.
Die 36-jährige Pkw-Lenkerin aus Altheim im Bezirk Braunau wurde am Mittwoch gegen 7.10 Uhr während der Schulwegsicherung in Altheim von einer Polizeistreife zur Verkehrskontrolle angehalten. Der Grund: Die Windschutzscheibe des Fahrzeuges war völlig vereist, eine Sicht durch die Scheibe nur schlecht möglich.
Kind war nicht angegurtet
Ein Alkomattest verlief mit 1,72 Promille positiv. Ihr Führerschein, den sie erst Anfang Jänner wiedererlangt hatte, wurde wieder vorläufig abgenommen, die Weiterfahrt untersagt. Die Alkoholisierung und die vereisten Scheiben waren aber noch nicht alles: Ihre sechsjährige Tochter beförderte sie auf der Rückbank ohne Sicherheitsgurt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.