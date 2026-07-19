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Unternehmen des Monats

KI-Assistent macht Deals hinter dem Steuer möglich

Steiermark
19.07.2026 19:00
xAgent ist ein KI-Sprachassistent für unterwegs.
xAgent ist ein KI-Sprachassistent für unterwegs.(Bild: AAA Gigerl FlexKapG (Benjamin Gigerl))
Porträt von Fanny Gasser
Von Fanny Gasser

AAA Agents wurde im Voting der SFG zum neuen Unternehmen des Monats gewählt. Dahinter steckt ein 29-jähriger Golfer, der schon immer Gründer werden wollte und jetzt die passende Marktlücke gefunden hat. Er macht das Auto zum mobilen Büro. 

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Benjamin Gigerl beschreibt ein typisches Szenario: Ein Vertriebler ist auf dem Rückweg nach mehreren Kundenterminen. Zig Kilometer liegen zwischen ihm und dem Büro, wo er Deals, Termine und Telefonate zu Blatt bringen kann. Verschwendete Zeit, meint Gigerl.

Und so entwickelte 29-jährige gebürtige Gleisdorfer einen KI-Assistenten, der Geschäftsmännern und -frauen während Autofahrten zur Seite steht. Vor knapp zwei Jahren rief er AAA Agents ins Leben – Mitte August soll xAgent, so nennt sich die Software, auf den Markt kommen. „Ich wollte schon immer eine Firma gründen“, sagt Gigerl und freut sich, bereits zwei Partner und vier Angestellte im Team zu haben, das im Science Park Graz beheimatet ist.

Das Team von AAA Agents rund um Benjamin Gigerl (2. v. l.)
Das Team von AAA Agents rund um Benjamin Gigerl (2. v. l.)(Bild: Lukas Elsneg)

Zurück zum Vertriebsmitarbeiter: Ist xAgent einmal installiert, steigt er ins Auto und kann sofort via Sprachsteuerung die wichtigsten Punkte des Meetings niederschreiben und alle weiteren Schritte an den Innendienst weiterleiten. Termine werden im Kalender notiert, eingehende Mails bekommt er vorgelesen. „Das nimmt auch die Gefahr von Ablenkung am Steuer“, betont Gigerl. Auch im Flieger oder auf Messen kann das Tool praktisch sein.

Ernennung zum Unternehmen des Monats: Christoph Ludwig (SFG), Benjamin Gigerl (AAA Agents) und ...
Ernennung zum Unternehmen des Monats: Christoph Ludwig (SFG), Benjamin Gigerl (AAA Agents) und Landesrat Willibald Ehrenhöfer (v. l.)(Bild: Foto Fischer)

Zwölf Abnehmer von drei Unternehmen haben bereits vorab Lizenzen erworben, in weniger als einem Monat sollen zahlreiche weiter folgen. „Ich bin unter anderem mit Siemens, Andritz und der Steiermärkischen Sparkasse im Gespräch“, sagt der junge Geschäftsführer. Ziel sind 400 User bis Ende des Jahres.

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Weiters steht im November eine zweite Investorenrunde in Graz an – und schon bald soll die Internationalisierung folgen. „Ich bin ein sehr umtriebiger Gründer mit einem großen Netzwerk. Deshalb wurden wir, glaube ich, auch zum Unternehmen des Monats gewählt“, sagt der begnadete Golfer.

Die SFG stellt monatlich drei Kandidaten für das Unternehmen des Monats zur Wahl. Diese stellen sich in einem Video vor. Auf unternehmen-des-monats.at kann dann jeder abstimmen.

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