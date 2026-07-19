KI-Assistent macht Deals hinter dem Steuer möglich

Und so entwickelte 29-jährige gebürtige Gleisdorfer einen KI-Assistenten, der Geschäftsmännern und -frauen während Autofahrten zur Seite steht. Vor knapp zwei Jahren rief er AAA Agents ins Leben – Mitte August soll xAgent, so nennt sich die Software, auf den Markt kommen. „Ich wollte schon immer eine Firma gründen“, sagt Gigerl und freut sich, bereits zwei Partner und vier Angestellte im Team zu haben, das im Science Park Graz beheimatet ist.