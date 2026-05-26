Wie Storageplace das Stauraum-Problem lösen will

Und so funktioniert das System: Als möglicher Mieter startet man die Suche, indem man die gewünschte Region auswählt. Auf einer Karte werden dann leere Lagerräume angezeigt, die nach Kosten, Größe usw. gefiltert werden können. Nach der Registrierung bekommt man ein kostenloses Angebot. Ähnlich funktioniert die Website auch in die andere Richtung – nämlich für Vermieter.