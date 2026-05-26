Wie Storageplace das Stauraum-Problem lösen will

Die Steirische Wirtschaftsförderungsgesellschaft hat ein neues Unternehmen des Monats gekürt: Storageplace bringt Lagerflächen zu jenen, die sie brauchen. Dahinter stecken zwei Unternehmer, die dem Leerstand den Kampf ansagen wollen.
Jochen Schmidt beobachtete in seinem Berufsleben immer wieder zweierlei Dinge: leere Lagerflächen, für die sich kein Mieter findet – und Firmenchefs, die bei der Suche nach Stauraum verzweifeln. Storageplace wurde sozusagen „aus der Praxis heraus geboren“, meint der 38-Jährige, der das Unternehmen gemeinsam mit Hagen Temmel führt. Sie schafften eine Plattform, die Angebot und Nachfrage vereint.
Die Idee entstand vor etwa drei Jahren. Nach zwei Jahren Entwicklungsarbeit ging die Website Anfang 2026 online. Gut 50 Vermieter haben mittlerweile ihre Lagerräume inseriert, erste Flächen wurden auch bereits vermittelt. „Unsere Userzahlen wachsen stetig“, freut sich Schmidt.
Und so funktioniert das System: Als möglicher Mieter startet man die Suche, indem man die gewünschte Region auswählt. Auf einer Karte werden dann leere Lagerräume angezeigt, die nach Kosten, Größe usw. gefiltert werden können. Nach der Registrierung bekommt man ein kostenloses Angebot. Ähnlich funktioniert die Website auch in die andere Richtung – nämlich für Vermieter.
„Viel zu viel steht leer“
Dahinter steckt eine tiefgehendere Überlegung: „Es wird viel neu gebaut, aber viel zu viel steht leer“, sagt Schmidt. Für ihre einmalige Geschäftsidee wurde das Zwei-Mann-Team von der Steirischen Wirtschaftsförderungsgesellschaft belohnt. Storageplace wurde via Publikumsvoting zum Unternehmen des Monats gekürt.
Die beiden Unternehmer haben noch einiges vor: „Wir wollen es schaffen, dass man Lager gleich einfach buchen kann, wie ein Hotel.“ Hierfür wollen sie demnächst ihr Team vergrößern. In Zukunft planen sie zudem, das Geschäftsmodell international auszurollen.
Die SFG stellt monatlich drei Kandidaten für das Unternehmen des Monats zur Wahl. Diese stellen sich in einem Video vor. Auf unternehmen-des-monats.at kann dann jeder abstimmen.
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