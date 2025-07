TU Graz entwickelt Unterwasser-Navi für Taucher

Forschende der TU Graz haben ein System entwickelt, das mithilfe spezieller Bojen, die elektromagnetische Signale aussenden, eine präzise Positionsbestimmung unter Wasser ermöglicht. Über ein Head-up-Display in ihrer Maske sollen Taucher so den Weg zum gewünschten Ziel, zurück zum Tauchboot oder um Sperrzonen herum finden. Zudem seien sie im Notfall stets auffindbar, so die Uni in einer Mitteilung.