TU Graz eröffnet Mega-Campus für Cybersecurity

Baustart 2024, Fertigstellung Anfang 2026

Um 25 Millionen Euro hat die Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) diesen in nur eineinhalb Jahren fertiggestellt. Am Dienstag wurde er offiziell eröffnet. Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ) ließ sich das Event nicht entgehen: „Cybersicherheit ist längst kein Nischenthema mehr und beschäftigt uns alle unmittelbar. 22.000 Anzeigen gab es dazu im letzten Jahr. Wir müssen uns wappnen, die TU Graz hat hier internationale Strahlkraft durch ihr Know-how.“ Dieses Fachwissen findet nun auf einer Nutzfläche von 5000 Quadratmetern eine neue Heimat.