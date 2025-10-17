Kaninchenpest droht unsere Feldhasen auszurotten

Was tun, wenn ich einen kranken Hasen sehe?

Primär: Nicht angreifen und ihn auch nicht einpacken und zum nächsten Jäger oder Tierarzt bringen bitte. „So grausam es klingen mag, aber die Tiere sind dem Tode geweiht, wenn sie den Virus so stark haben, dass Augen und Nase zu geeitert sind“, erklärt Bunyai. Aber trotzdem, wenn möglich, den zuständigen Jäger verständigen. Weiß man nicht, wer das ist, kann auch die Servicestelle im Land kontaktiert werden. (057-600/6626). Seitens des Landes wurde schnell reagiert – und ein Monitoring im ganzen Land gestartet. Tote Tiere werden an die VedMed geschickt, um zu schauen, wie weit sich das Virus ausgebreitet hat. Außerdem wird beobachtet, ob Begleitkrankheiten auftreten, die dann unter Umständen auch auf Menschen übertragbar sind. Bis dato ist das nicht der Fall.