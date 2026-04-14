Streit um die Schultaschen endet vor Gericht

Vor Polizeiposten eskaliert

Schon seit Längerem habe sich die Situation zugespitzt: Am 15. Dezember des Vorjahres ist die Situation auf dem Parkplatz direkt vor einem Polizeiposten eskaliert. Zumindest aus Sicht der Ex-Frau. Zuvor hätte ihr die Exekutive beim Schultaschen-Streit helfen sollen. Diese sind für derartige „Delikte“ aber nicht zuständig. Die Frage, wann und wo sie die Ranzen ihrer Kinder ausgehändigt bekommt, versetzte die 49-Jährige dermaßen in Rage, dass sich die 43-Jährige schützend zwischen sie und ihren Ex-Mann stellte. Dabei soll sie die Ex-Frau gegen die Autotür gedrückt und ihr einen Schlag oder Tritt gegen das Schienbein verpasst haben.