Spagat zwischen Sicherheit und Freiheit bei Pflege

Ein Demenzkranker dürfte in einem Pflegeheim Fenster und Tür verwechselt haben, stürzte drei Meter in den Tod. Der Staatsanwaltschaft hat nun weitere Ermittlungen angeordnet, es besteht der Verdacht der fahrlässigen Tötung. Die „Krone“ hat mit Experten über den Spagat zwischen Sicherheit und Freiheit in Heimen gesprochen.