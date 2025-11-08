Spagat zwischen Sicherheit und Freiheit bei Pflege

Ein Demenzkranker dürfte in einem Pflegeheim Fenster und Tür verwechselt haben, stürzte drei Meter in den Tod. Der Staatsanwaltschaft hat nun weitere Ermittlungen angeordnet, es besteht der Verdacht der fahrlässigen Tötung. Die „Krone“ hat mit Experten über den Spagat zwischen Sicherheit und Freiheit in Heimen gesprochen.
Nach dem tödlichen Unfall im Seniorenheim Bad Leonfelden wird jetzt weiter von der Polizei ermittelt. Am 22. September war – wie berichtet – ein demenzkranker Bewohner (89) durch ein Fenster auf ein Vordach der Pflegeeinrichtung gelangt und in der Folge drei Meter tief abgestürzt.
