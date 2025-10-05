Irrtum kostete Bewohner von Pflegeheim das Leben

Fenster darf nicht abgesperrt werden

Dann dürfte es zur tragischen Verwechslung gekommen sein. Denn statt der Tür zum Gang öffnete der Mühlviertler das Fenster. „Die Fenster dürfen nicht verschlossen sein, außer es besteht Selbstgefährdung“, erklärt Wolfgang Bräuer, Heimleiter in Bad Leonfelden auf „Krone“-Anfrage: „Wir sind ein Wohnheim und dürfen die Freiheit der Bewohner nicht einschränken.“ Der 89-Jährige schaffte es, über einen Absturzschutz und aus dem Fenster zu gelangen und ging dann draußen am Vordach noch etwa 25 Meter, ehe er im Eingangsbereich des Heims drei Meter abstürzte und auf Asphalt aufschlug. Diensthabendes Pflegepersonal wurde auf den Vorfall aufmerksam und schlug Alarm. Der Heimbewohner kam ins Krankenhaus, wo er dann seinen schweren Verletzungen erlag.