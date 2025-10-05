Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nächtliches Unglück:

Irrtum kostete Bewohner von Pflegeheim das Leben

Oberösterreich
05.10.2025 06:00
Der tragische Zwischenfall im Seniorenwohnheim in Bad Leonfelden war trotz Einhaltung aller ...
Der tragische Zwischenfall im Seniorenwohnheim in Bad Leonfelden war trotz Einhaltung aller Vorschriften passiert.(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)

Alle Sicherheitsvorschriften wurden eingehalten, aber diese halfen nicht, einen tödlichen Unfall in einem Seniorenheim zu verhindern. Denn der demenzkranke Bewohner hatte einen fatalen Irrtum begangen, als er in der Nacht aufgestanden war. Im Heim herrscht tiefe Betroffenheit.

0 Kommentare

Das tragische Unglück überschattet das Seniorenheim in Bad Leonfelden. Ein 89-jähriger Bewohner war, wie erst jetzt bekannt wurde, am 22. September drei Meter von einem Vordach abgestürzt und zwei Tage später im Krankenhaus verstorben.

Rufmatte schlug nicht an
Inzwischen ist auch geklärt, wie es zu dem Unfall gekommen war: Der an Demenz erkrankte Pensionist, der offenbar unter Schlafstörungen litt und in der Nacht oft am Gang herumwanderte, war in dieser Nacht auch wieder aufgewacht und aufgestanden. Eine sogenannte Rufmatte, die vor seinem Bett lag und durch Sensoren dem Pflegepersonal meldet, wenn jemand draufsteigt oder aus dem Bett fällt, hatte nicht angeschlagen. Vermutlich war der Senior darüber hinweggestiegen, denn sie hatte keinen offensichtlichen technischen Defekt.

Zitat Icon

Es ist nicht erlaubt, dass Bewohner in ihrer Freiheit und Mobilität eingeschränkt werden. Wir dürfen daher Türen und Fenster nicht versperren.

Wolfgang Bräuer, Heimleiter

Fenster darf nicht abgesperrt werden
Dann dürfte es zur tragischen Verwechslung gekommen sein. Denn statt der Tür zum Gang öffnete der Mühlviertler das Fenster. „Die Fenster dürfen nicht verschlossen sein, außer es besteht Selbstgefährdung“, erklärt Wolfgang Bräuer, Heimleiter in Bad Leonfelden auf „Krone“-Anfrage: „Wir sind ein Wohnheim und dürfen die Freiheit der Bewohner nicht einschränken.“ Der 89-Jährige schaffte es, über einen Absturzschutz und aus dem Fenster zu gelangen und ging dann draußen am Vordach noch etwa 25 Meter, ehe er im Eingangsbereich des Heims drei Meter abstürzte und auf Asphalt aufschlug. Diensthabendes Pflegepersonal wurde auf den Vorfall aufmerksam und schlug Alarm. Der Heimbewohner kam ins Krankenhaus, wo er dann seinen schweren Verletzungen erlag.

Lesen Sie auch:
Im Juli übernimmt OÖ den Vorsitz der Sozialreferenten der Bundesländer. Ein zentrales Thema wird ...
Vorstöße aus OÖ:
Pension für Pflegeheime und Ortung von Patienten
11.05.2025
Krone Plus Logo
Hilferuf aus OÖ
Altenpflegerin warnt: „Wir brauchen mehr Zeit!“
26.09.2025
Am häufigsten in OÖ
Pflegende Angehörige müssen Vollzeitjob aufgeben
26.09.2025

Angst vor Schuldzuweisungen
„Der Vorfall belastet die Mitarbeiter natürlich sehr“, sagt Bräuer. Gerade in Zeiten, in denen das Thema Pflege so im Fokus steht, würden solche Unglücke noch mehr für Verunsicherung sorgen, weil man Angst vor Schuldzuweisungen befürchte, obwohl alle Sicherheitsvorschriften eingehalten worden sind.

Porträt von Markus Schütz
Markus Schütz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Nach der Sichtung von Drohnen ist der Betrieb des Flughafens in München vorübergehend lahmgelegt ...
Flughafen lahmgelegt
Was wir über die Drohnen in München wissen
Nach Drohnensichtungen hat der Flughafen München Samstagfrüh seinen Betrieb wieder aufgenommen.
Drohnen in der Nähe
Flughafen München nimmt Betrieb wieder auf
Brenzlige Situation
Pilot landet Flugzeug ohne Bugfahrwerk sicher
Ungewöhnlich früh
Wintereinbruch am Balkan: Halber Meter Neuschnee
Rund um die Insolvenz des Türschloss-Herstellers Kiekert streiten sich der chinesische ...
„Überrascht“ worden
Kiekert-Eigentümer will jetzt Insolvenz abwenden
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
„Habe 22 Jahre lang für falschen Sohn bezahlt“
209.678 mal gelesen
Krone Plus Logo
Erst 22 Jahre nach der Geburt seines angeblichen Sohnes zeigte ein DNA-Test: Herbert Humer ist ...
Tirol
Pkw fliegt über Brücke in den Inn: Lenker tot!
97.823 mal gelesen
Ein erstes Bild von der Unfallstelle.
Niederösterreich
Horror-Unfall bei Alkofahrt: 17-Jähriger tot
85.973 mal gelesen
Nächtliches Verkehrsdrama im Bezirk Amstetten
Außenpolitik
Putin spottet: „Okay, ich mach’s nicht mehr“
1127 mal kommentiert
Der 72-Jährige schlug am Donnerstag in Sotschi wieder einmal um sich.
Ausland
Söder reicht es: „Alle Drohnen sofort abschießen!“
868 mal kommentiert
Ausland
Drohnensichtung: Airport München musste schließen
859 mal kommentiert
Bis Sonntag läuft noch das Münchner Oktoberfest. Das größte Volksfest der Welt zieht jährlich ...
Mehr Oberösterreich
Nächtliches Unglück:
Irrtum kostete Bewohner von Pflegeheim das Leben
Bundesliga im Ticker
LASK gegen den TSV Hartberg – ab 14.30 Uhr LIVE
Pflege mit Perspektive
Jetzt in die Altenpflege starten – mit Stipendium
Wollte Anzeige machen
Autolenkerin fuhr mit 1,1 Promille zur Polizei
Tirol wieder ohne Sieg
Rieder feiern gegen WSG ersten Heimsieg der Saison
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf