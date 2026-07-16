So geht die Feuerwehr mit der Trockenheit um

Löschwasserstellen kontrolliert

In den betroffenen Bezirken hat man nun etwa bei einer Erststufe bereits mehr Tankwagen dabei. Außerdem werden die vorhandenen Löschwasserstellen vorab kontrolliert. Und im Ernstfall sind ansonsten längere Zubringerleitungen oder die Hilfe von anderen Wehren nötig. „Im ländlichen Bereich sind wir auf die Unterstützung aus der Landwirtschaft angewiesen. Das Zusammenspiel mit Bauern, die mit Güllefässern vorbeikommen, funktioniert sehr gut“, so die beiden Kommandanten.