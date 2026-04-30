Behörde sperrt Flugplatz wegen Sicherheitsmängeln

Ungewisse Zukunft

Mit Spannung wartet Weigl nun den endgültigen Bescheid der Behörde ab. Erst dann könne abgeschätzt werden, welche Auflagen zu erfüllen sind, wie lange die Sperre aufrecht bleibt und wie hoch die Kosten für den Umbau sind. „Als Piloten sind wir lösungsorientiert“, ist Weigl um Sachlichkeit bemüht. Die in Pilotenkreisen aufgetauchten Vorwürfe, dass die Behörde auf Zuruf von Anrainern und nicht wegen der Sicherheitsbedenken den Flugplatz gesperrt hat, kommentiert er so: „Es ist nicht ungewöhnlich, dass es im Jahr 2026 für alles Gegner gibt. Wir haben aber ein gutes Auskommen mit den Anrainern. Da wir keinen Ausflugstourismus haben, halten sich die Starts und Landungen auch im Rahmen.“