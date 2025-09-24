Carmen Electra scheint einfach nicht zu altern

Gerade erst wurde angekündigt, dass die Kultserie „Baywatch“ mit einer Neuauflage zurückkehren wird. Unterdessen beweist Ex-Rettungsschwimmerin Carmen Electra, dass sie locker noch einmal in den ikonischen Badeanzug schlüpfen könnte. Die Schauspielerin wirkt nämlich, als wäre sie nach ihrem Serien-Aus keinen Tag gealtert.