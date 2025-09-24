Vorteilswelt
Carmen Electra scheint einfach nicht zu altern

Society International
24.09.2025 17:00
Das Outfit ist zwar nicht rot, dafür das Sofa: Carmen Electra scheint in den fast 30 Jahren seit ...
Das Outfit ist zwar nicht rot, dafür das Sofa: Carmen Electra scheint in den fast 30 Jahren seit ihrem „Baywatch“-Aus keinen Tag gealtert zu sein.(Bild: instagram.com/carmenelectra)

Gerade erst wurde angekündigt, dass die Kultserie „Baywatch“ mit einer Neuauflage zurückkehren wird. Unterdessen beweist Ex-Rettungsschwimmerin Carmen Electra, dass sie locker noch einmal in den ikonischen Badeanzug schlüpfen könnte. Die Schauspielerin wirkt nämlich, als wäre sie nach ihrem Serien-Aus keinen Tag gealtert.

0 Kommentare

Die Rolle der Lani McKenzie machte Carmen Electra Ende der 90er-Jahre zum absoluten Sexsymbol. Und auch jetzt, fast 30 Jahre später, schaut Carmen Electra noch immer fantastisch aus.

Sexy Abschieds-Shooting
Das bewies die 53-Jährige jetzt mit Bildern und Videos auf Instagram. In dem sexy Content ist die ehemalige „Baywatch“-Beauty nämlich auf einem roten Sofa zu sehen.

Klicken Sie sich hier durch die sexy Aufnahmen von Carmen Electra:

Der Look: mega hot! Die Posen: einem ehemaligen „Playboy“-Model würdig. Denn Electra rekelte sich in einem Korsett-Top, Hotpants, schwarzen Lederstiefeln und Netzstrümpfen vor der Kamera. 

„Verabschiedet euch von der roten Couch“, schrieb Electra zu einem weiteren Posting auf Instagram. „Es ist Zeit für mich, in ein neues Haus zu ziehen, und daher trenne ich mich von ihr.“

„Sofa hat viel Gutes bewirkt“
Ein Abschied, der wohl auch so manchem Fan schwerfallen könnte. Immerhin wurde das Möbelstück in der Vergangenheit auch für zahlreiche Shootings genutzt. Denn Electra ist mittlerweile auch als OnlyFans-Model mehr als erfolgreich. 

Lesen Sie auch:
Pamela Anderson gemeinsam mit ihrer Rettungsschwimmerkollegin Nicole Eggert auf dem Weg zu ...
„Kalifornischer Traum“
Neuauflage von „Baywatch“ für 2026 geplant
24.09.2025
Passt noch immer!
Donna D’Errico ist zurück im „Baywatch“-Badeanzug
30.05.2025

„Dieses rote Sofa hat viel Gutes bewirkt. Es diente als Modelplatz für schöne Frauen!“, witzelte ein Fan daher auch in den Kommentaren. Ein anderer schwärmte hingegen: „Du siehst einfach umwerfend schön aus, Carmen!!! Du bist eine 10/10!!! Auf Wiedersehen, rote Couch!!!“

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
