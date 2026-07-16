Applaus für ÖVP-Vorschlag von linker Reichshälfte

Für positive Reaktionen hat der Vorstoß von Familien-Landesrätin Astrid Mair (ÖVP) in Sachen künstlicher Befruchtung gesorgt. Via „Krone“ forderte sie, dass sich auch alleinstehende Frauen künstlich befruchten lassen können. In Österreich ist das derzeit verboten. „Es ist höchste Zeit, dass wir im Jahr 2026 aufhören, den Beziehungsstatus einer Frau als Maßstab für ihre Eignung zur Elternschaft zu betrachten. Eine Frau wird nicht erst durch einen Partner oder eine Partnerin vertrauenswürdig oder verantwortungsvoll“, betont die Grüne Landtagsabgeordnete Zeliha Arslan. Generell machen die Grünen Druck beim Thema Selbstbestimmung über den eigenen Körper. Dazu zähle auch das Einfrieren von Ei- und Samenzellen, das sogenannte „social egg freezing“. Ein Gesetzesentwurf lässt von der Bundesregierung immer noch auf sich warten, nachdem der VfGH die bisherige strenge Regelung aufgehoben hat. „Die staatliche Einmischung in den zutiefst persönlichen Bereich von Frauen hat längst ausgedient. Es ist höchste Zeit, dass Frauen über ihren Körper selbst bestimmen können“, so Arslan.