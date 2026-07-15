Trotz sinkender Exporte: Bilanz ist „respektabel“

Die Jahre des großen Exportwachstums sind vorbei. Bereits 2024 verzeichnete die Steiermark einen Rückgang von 2,1 Prozent, im Vorjahr ging es nochmals um einen Prozent nach unten auf 28,2 Milliarden Euro. Im Vergleich zu anderen (Industrie-)Bundesländern ist das Minus aber gering. Dazu kommen die „schwierigen nationalen und internationalen Rahmenbedingungen“ – für ÖVP-Wirtschaftslandesrat Willbald Ehrenhöfer ist die Bilanz 2025 daher „äußerst respektabel“.