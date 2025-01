Wirtschaftskrise: Steirische Exporte sind gesunken

Deutschland schwächelt, großes Plus in den USA

Besonders die Schwäche des deutschen Markts macht sich bemerkbar. Hier gab es von Jänner bis Juni einen Rückgang um gleich 10,9 Prozent auf 3,7 Milliarden Euro – Deutschland ist dennoch weiterhin der mit Abstand wichtigste Handelspartner. Auf Platz 2 folgt die USA mit 1,9 Milliarden Euro: Hier gab es ein beachtliches Plus von 22 Prozent!