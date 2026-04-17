Charme-Offensive: Die Steirer setzen auf China

Nur Deutschland liegt bei Importen vor China

Denn längst ist das Riesenland auch zu einer wirtschaftlichen Supermacht aufgestiegen. Allein die Metropolregion Shanghai und Jiangsu im Jangtse-Delta bevölkern 241 Millionen Einwohner (das 26-Fache von Österreich) – hier werden 24,7 Prozent der chinesischen Wirtschaftsleistung erarbeitet. China ist seit 2025 der drittwichtigste Handelspartner Österreichs, hat 2025 die eingangs erwähnte USA überholt. Für die Steiermark ist man sogar noch wichtiger: Im ersten Halbjahr wurden Waren im Wert von mehr als 900 Millionen Euro aus China importiert, mehr waren es nur aus Deutschland. Bei den Exporten liegt China mit knapp 450 Millionen Euro auf Rang vier.