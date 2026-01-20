Meghans Serie „With Love, Meghan“ abgesetzt!

Während Meghan mit Netflix ringt, kämpft Harry vor Gericht

Mitten in diesem neuen Meghan‑Drama ist Prinz Harry nicht an ihrer Seite. Der Herzog befindet sich seit Montag in London, wo er im Rechtsstreit gegen den Verlag der „Daily Mail“ vor Gericht steht. Gemeinsam mit weiteren Prominenten wirft er dem Medienhaus vor, Informationen illegal beschafft zu haben – durch Telefonhacking, das Ausspionieren privater Daten und sogar das Platzieren von Abhörgeräten.