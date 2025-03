So viel kosten ihre „With Love, Meghan“-Outfits!

Doch auch abseits glamouröser Cocktail- und exklusiver Freizeit-Kleider setzt die Herzogin auf exklusive Mode. In einer Szene kombiniert sie einen cremefarbenen Cashmere-Pullover von J. Crew für 49,50 Dollar mit einem weißen Leinenrock von Posse im Wert von 291 Dollar. In einer weiteren Szene schneidet sie in einem Loro-Piana-Jumper (rund 1.200 Euro) Zitronen.