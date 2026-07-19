74-Jährige bei Sturz mit E-Scooter schwer verletzt

In Mureck wurde eine 74-Jährige bei einem Sturz mit einem E-Scooter am Samstagabend schwer verletzt. Die Frau trug keinen Helm und erlitt schwere Verletzungen am Kopf.
Samstagabend gegen 18.15 Uhr war eine 74-jährige Grazerin mit einem E-Scooter auf einem Campingplatz in Mureck (Bezirk Südoststeiermark) unterwegs. Am Weg von ihrer Parzelle zu den öffentlichen Toilettenanlagen dürfte sie mit dem Vorderrad des Scooters in ein Schlagloch geraten sein und stürzte kopfüber vom Fahrzeug. Die Frau hatte keinen Helm getragen.
Die 74-Jährige erlitt schwere Verletzungen am Kopf und wurde vom Roten Kreuz in das Krankenhaus nach Wagna gebracht. Aufgrund der Verletzungen musste sie anschließend in die Universitätsklinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde nach Graz überstellt werden, wo sie stationär behandelt wird.
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