74-Jährige bei Sturz mit E-Scooter schwer verletzt

Samstagabend gegen 18.15 Uhr war eine 74-jährige Grazerin mit einem E-Scooter auf einem Campingplatz in Mureck (Bezirk Südoststeiermark) unterwegs. Am Weg von ihrer Parzelle zu den öffentlichen Toilettenanlagen dürfte sie mit dem Vorderrad des Scooters in ein Schlagloch geraten sein und stürzte kopfüber vom Fahrzeug. Die Frau hatte keinen Helm getragen.