Katie Holmes feiert Reunion mit Joshua Jackson

Bei diesen Bildern geht den Fans von „Dawson‘s Creek“ wohl das Herz auf: Am Dienstagabend feierten Katie Holmes und Joshua Jackson Reunion am Red Carpet. Und vor allem an der 47-jährigen Holmes scheinen die Jahre spurlos vorübergegangen zu sein.
Unglaublich, aber wahr: Vor mittlerweile 23 Jahren flimmerte die allerletzte Folge der beliebten Teenie-Serie „Dawson‘s Creek“ über den Bildschirm. Und angesichts des tragischen Tods von Hauptdarsteller James Van der Beek vor wenigen Wochen sind die neuesten Bilder wohl Balsam für die Seele vieler Fans.
Fotos lassen von Liebes-Comeback träumen
Denn am Dienstagabend traf sich das „Dawson‘s Creek“-Traumpaar Katie Holmes und Joshua Jackson zur Screening-Gala von „Brunello: The Gracious Visionary“ in New York City. Eine Reunion, die schöner nicht sein könnte.
Denn Holmes und Jackson posierten nicht nur für gemeinsame Fotos, sondern lachten, scherzten und genossen sichtlich die gemeinsame Zeit am roten Teppich.
Und der eine oder andere tiefe Blick ließ die Fans von Joey und Pacey wohl auch von einem Liebes-Comeback träumen. Immerhin waren die beiden Schauspieler einst nicht nur in der Serie, sondern auch im wahren Leben liiert.
Holmes strahlend schön
Ein schönes Paar gäben die beiden definitiv auch heute noch ab – auch modisch. Vor allem Holmes strahlte wunderschön in einer Kombination aus Paillettenrock und Off-Shoulder-Hemdbluse, unter der ihr BH hervorblitzte. Ihren Long Bob hatte die 47-Jährige zu sanften Wellen gestylt.
Jackson hingegen setzte auf ein burgunderfarbenes Sakko mit klassischer Fliege und eine graue Stoffhose.
Das Duo stand zuletzt auch wieder gemeinsam vor der Kamera: Für den Film „Happy Hours“. Wann der Film in die Kinos kommt, ist bislang aber noch nicht bekannt.
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