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So ein schönes Paar!

Katie Holmes feiert Reunion mit Joshua Jackson

Star-Style
15.04.2026 10:37
So ein schönes Paar! Joshua Jackson und Katie Holmes feierten eine stylishe Reunion und ließen ...
So ein schönes Paar! Joshua Jackson und Katie Holmes feierten eine stylishe Reunion und ließen wohl den einen oder anderen Fan von einem Liebes-Comeback träumen.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Dia Dipasupil)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Bei diesen Bildern geht den Fans von „Dawson‘s Creek“ wohl das Herz auf: Am Dienstagabend feierten Katie Holmes und Joshua Jackson Reunion am Red Carpet. Und vor allem an der 47-jährigen Holmes scheinen die Jahre spurlos vorübergegangen zu sein.

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Unglaublich, aber wahr: Vor mittlerweile 23 Jahren flimmerte die allerletzte Folge der beliebten Teenie-Serie „Dawson‘s Creek“ über den Bildschirm. Und angesichts des tragischen Tods von Hauptdarsteller James Van der Beek vor wenigen Wochen sind die neuesten Bilder wohl Balsam für die Seele vieler Fans.

Fotos lassen von Liebes-Comeback träumen
Denn am Dienstagabend traf sich das „Dawson‘s Creek“-Traumpaar Katie Holmes und Joshua Jackson zur Screening-Gala von „Brunello: The Gracious Visionary“ in New York City. Eine Reunion, die schöner nicht sein könnte.

Joshua Jackson und Katie Holmes sind mittlerweile nur noch Freunde, liegen modisch aber auf ...
Joshua Jackson und Katie Holmes sind mittlerweile nur noch Freunde, liegen modisch aber auf einer Wellenlänge.(Bild: AFP/DIA DIPASUPIL)
Und verstanden sich beim gemeinsamen Red-Carpet-Auftritt einfach prächtig.
Und verstanden sich beim gemeinsamen Red-Carpet-Auftritt einfach prächtig.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Dia Dipasupil)

Denn Holmes und Jackson posierten nicht nur für gemeinsame Fotos, sondern lachten, scherzten und genossen sichtlich die gemeinsame Zeit am roten Teppich.

Und der eine oder andere tiefe Blick ließ die Fans von Joey und Pacey wohl auch von einem Liebes-Comeback träumen. Immerhin waren die beiden Schauspieler einst nicht nur in der Serie, sondern auch im wahren Leben liiert.

Holmes strahlend schön
Ein schönes Paar gäben die beiden definitiv auch heute noch ab – auch modisch. Vor allem Holmes strahlte wunderschön in einer Kombination aus Paillettenrock und Off-Shoulder-Hemdbluse, unter der ihr BH hervorblitzte. Ihren Long Bob hatte die 47-Jährige zu sanften Wellen gestylt.

Vor allem an Katie Holmes scheint die Zeit spurlos vorübergegangen zu sein.
Vor allem an Katie Holmes scheint die Zeit spurlos vorübergegangen zu sein.(Bild: AFP/DIA DIPASUPIL)

Jackson hingegen setzte auf ein burgunderfarbenes Sakko mit klassischer Fliege und eine graue Stoffhose.

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Das Duo stand zuletzt auch wieder gemeinsam vor der Kamera: Für den Film „Happy Hours“. Wann der Film in die Kinos kommt, ist bislang aber noch nicht bekannt.

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