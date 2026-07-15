Land Steiermark: Gender ist offiziell unerwünscht

Unter dem Punkt „Gleichstellungsorientierung“ trägt Blau-Schwarz darin die komplette Gender-Thematik zu Grabe. So heißt es etwa, dass auf „gleichstellungsorientierte Formulierungen“ zu achten ist. „Daher sind geschlechtsneutrale oder geschlechtsspezifische Formulierungen in Form der Nennung der weiblichen und männlichen Bezeichnung in Kombination zu verwenden.“