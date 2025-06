Steiermark: Blau-Schwarz verbannt den Genderstern

Schluss mit Gender-Sprache in der steirischen Landesregierung! Laut „Krone“-Informationen schaffen FPÖ und ÖVP Binnen-I und Co. in 235 Landesgesetzen ab, schon am Dienstag fällt der Beschluss. „Wir setzen dabei auf Hausverstand anstatt auf unlesbares Sinnlos-Gendern“, sagt FPÖ-Landeshauptmann Mario Kunasek zur „Krone“.