Megan Fox mit Wow-Kurven im heißen Halloween-Dress

„War so voller Wut“

Als sie gefragt wurde, welchen Rat sie ihrem jüngeren Ich geben würde, antwortete die heute 39-Jährige: „Oh, ich weiß nicht, ob ich mir selbst einen Rat geben würde. Ich glaube, in dieser Lebensphase war ich so verloren, so voller Wut über die Art, wie ich in der Branche behandelt wurde, und darüber, wie ich mit dem Ruhm und der ständigen Aufmerksamkeit umging – damals, bevor wir mit den Dreharbeiten zu ,Jennifer’s Body‘ begonnen haben.“