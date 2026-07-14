Serious Injuries
16-Year-Old Crashes Motorcycle Into Wooden Fence
On Monday, a 16-year-old from Rutzenham, who was riding without a driver’s license or vehicle registration, crashed his motorcycle into a wooden fence in Atzbach (Upper Austria). Eyewitnesses called for an ambulance. The seriously injured teenager was taken to the hospital in Vöcklabruck.
A 16-year-old from Rutzenham was riding his motorcycle around 5:30 p.m. on Monday in the Reichering area of the municipality of Atzbach. A 15-year-old friend from Ottnang am Hausruck was riding his moped behind him. The 16-year-old suddenly veered onto the shoulder, lost control of his vehicle, and crashed into a wooden fence. Eyewitnesses immediately notified emergency responders and administered first aid.
Not Registered for Road Use
The teenager was seriously injured and, after receiving emergency medical treatment, was admitted to the Salzkammergut Clinic in Vöcklabruck. Initial investigations revealed that the motorcycle was not registered for road use and that the 16-year-old did not possess a valid driver’s license.
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