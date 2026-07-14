16-Year-Old Crashes Motorcycle Into Wooden Fence

A 16-year-old from Rutzenham was riding his motorcycle around 5:30 p.m. on Monday in the Reichering area of the municipality of Atzbach. A 15-year-old friend from Ottnang am Hausruck was riding his moped behind him. The 16-year-old suddenly veered onto the shoulder, lost control of his vehicle, and crashed into a wooden fence. Eyewitnesses immediately notified emergency responders and administered first aid.