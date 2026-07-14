Rückzug? AUA-Dementi, aber was kommt nach Winter?

Danach? Alles offen! Wobei man ja schon länger weiß, dass Tirol für die AUA ein finanzieller Klotz am Bein ist. Die Zeiten, in denen Flüge von Innsbruck für die AUA noch eine Cashcow waren, sind längst vorbei. Die politischen Akteure in Amerika und Europa tun alles, um die Wirtschaft in Europa zu schwächen. Der Iran-Krieg treibt die Ölpreise immer noch weiter nach oben. Und die ÖBB sind mittlerweile eine enorme Konkurrenz für die AUA.